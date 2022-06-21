10:36 21.06.2022 (обновлено: 10:39 21.06.2022)
Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности
Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности на Северо-Западе
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России.
"Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств", - рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза. Там пояснили, что поездка плановая: она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.
Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Такие совещания ежегодно проводятся во всех федеральных округах России по поручению президента Владимира Путина. Очередность, место и дата проведения совещаний определяются заранее.
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные и нарушающие международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.