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Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности
Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:36
2022-06-21T10:39
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
россия
калининградская область
литва
евросоюз
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России.Совещание состоится на фоне тревожной ситуации, связанной с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза."Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств", - рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза. Там пояснили, что поездка плановая: она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Такие совещания ежегодно проводятся во всех федеральных округах России по поручению президента Владимира Путина. Очередность, место и дата проведения совещаний определяются заранее.Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные и нарушающие международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.
https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html
https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html
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николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, россия, калининградская область, литва, евросоюз, санкции в отношении россии
10:36 21.06.2022 (обновлено: 10:39 21.06.2022)
 
Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности

Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности на Северо-Западе

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России.
Совещание состоится на фоне тревожной ситуации, связанной с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России
"Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств", - рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза. Там пояснили, что поездка плановая: она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.
Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Такие совещания ежегодно проводятся во всех федеральных округах России по поручению президента Владимира Путина. Очередность, место и дата проведения совещаний определяются заранее.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Россия поставила Литве ультиматум из-за транспортной блокады Калининграда
Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные и нарушающие международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
 
Николай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияКалининградская областьЛитваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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