https://ria.ru/20220621/bezopasnost-1796944108.html

Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности

Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев проведет в Калининграде совещание по национальной безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:36

2022-06-21T10:36

2022-06-21T10:39

николай патрушев

безопасность

совет безопасности рф

россия

калининградская область

литва

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:61:3317:1927_1920x0_80_0_0_54cd96d48a9bb4ca17765d402c6404eb.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область на совещание по национальной безопасности на северо-западе России.Совещание состоится на фоне тревожной ситуации, связанной с объявленным Литвой эмбарго на транзит с основной территории России ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза."Совещание пройдет с участием полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, глав регионов, входящих в состав СЗФО, представителей ряда министерств и ведомств", - рассказали журналистам в пресс-службе аппарата Совбеза. Там пояснили, что поездка плановая: она была намечена еще до введения Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область и не связана напрямую с этими событиями.Во время поездки у Патрушева также запланирована отдельная беседа с полпредом и с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Такие совещания ежегодно проводятся во всех федеральных округах России по поручению президента Владимира Путина. Очередность, место и дата проведения совещаний определяются заранее.Литовские железные дороги на минувшей неделе уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные и нарушающие международные обязательства Вильнюса. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным.

https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html

https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

россия

калининградская область

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, россия, калининградская область, литва, евросоюз, санкции в отношении россии