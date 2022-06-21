https://ria.ru/20220621/bayden-1796970345.html

В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо

В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо - РИА Новости, 21.06.2022

В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо

Фраза Джо Байдена о ценах на бензин вызвала негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей Twitter, передает Fox News. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:52

2022-06-21T11:52

2022-06-21T14:48

джо байден

сша

twitter

цены на нефть

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Фраза Джо Байдена о ценах на бензин вызвала негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей Twitter, передает Fox News."Моя мама говорила: из всего паршивого выйдет что-то хорошее, если очень постараться. У нас есть шанс совершить фундаментальный поворот в сторону возобновляемой энергии, электромобилей и всего остального", — сказал президент США.Консервативный политический деятель Грег Прайс опубликовал сюжет в Twitter, где тот собрал множество комментариев. Большинство критикуют Байдена за слепоту к проблемам обычных американцев."Он продолжает говорить, ему плевать, что ты не можешь позволить себе бензин, тебе лишь нужно начать ему верить", — написал радиоведущий и колумнист Дерек Хантер.Абигейл Мароне, пресс-секретарь сенатора штата Миссури, предсказала негативные последствия для партии Байдена: "Из всего паршивого (президентства Байдена. — Прим. ред.) выйдет что-то хорошее (массивная "красная" (республиканская. — Прим. ред.) волна в 2022-м и 2024-м)".Журналист Джон Хейворд отметил, что это "раскрыло" надежду Джо Байдена на глупость американцев, которой достаточно, чтобы поверить в "путинское повышение цен", которое и "не оставило выбора", кроме как перейти к чистой энергии.Многие обычные пользователи Twitter также возмутились подобным заявлением президента США."Так значит, уничтожение экономики и ухудшение жизни бедняков — это для нашего же блага", — язвительно заметил Tom Royce."Могут ли наши нынешние электросети и инфраструктура выдержать все эти новые электромобили?" — задался вопросом Rod Gray."Не думаю, что его мать имела в виду возобновляемую энергию, когда говорила такое", — заметил MJ.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220617/ssha-1795959689.html

https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html

https://ria.ru/20220620/neft-1796589985.html

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джо байден, сша, twitter, цены на нефть