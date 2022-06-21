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В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо - РИА Новости, 21.06.2022
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В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо
В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо - РИА Новости, 21.06.2022
В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо
Фраза Джо Байдена о ценах на бензин вызвала негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей Twitter, передает Fox News. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:52
2022-06-21T14:48
джо байден
сша
twitter
цены на нефть
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Фраза Джо Байдена о ценах на бензин вызвала негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей Twitter, передает Fox News."Моя мама говорила: из всего паршивого выйдет что-то хорошее, если очень постараться. У нас есть шанс совершить фундаментальный поворот в сторону возобновляемой энергии, электромобилей и всего остального", — сказал президент США.Консервативный политический деятель Грег Прайс опубликовал сюжет в Twitter, где тот собрал множество комментариев. Большинство критикуют Байдена за слепоту к проблемам обычных американцев."Он продолжает говорить, ему плевать, что ты не можешь позволить себе бензин, тебе лишь нужно начать ему верить", — написал радиоведущий и колумнист Дерек Хантер.Абигейл Мароне, пресс-секретарь сенатора штата Миссури, предсказала негативные последствия для партии Байдена: "Из всего паршивого (президентства Байдена. — Прим. ред.) выйдет что-то хорошее (массивная "красная" (республиканская. — Прим. ред.) волна в 2022-м и 2024-м)".Журналист Джон Хейворд отметил, что это "раскрыло" надежду Джо Байдена на глупость американцев, которой достаточно, чтобы поверить в "путинское повышение цен", которое и "не оставило выбора", кроме как перейти к чистой энергии.Многие обычные пользователи Twitter также возмутились подобным заявлением президента США."Так значит, уничтожение экономики и ухудшение жизни бедняков — это для нашего же блага", — язвительно заметил Tom Royce."Могут ли наши нынешние электросети и инфраструктура выдержать все эти новые электромобили?" — задался вопросом Rod Gray."Не думаю, что его мать имела в виду возобновляемую энергию, когда говорила такое", — заметил MJ.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220617/ssha-1795959689.html
https://ria.ru/20220612/benzin-1794828838.html
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джо байден, сша, twitter, цены на нефть
11:52 21.06.2022 (обновлено: 14:48 21.06.2022)
 
В США ополчились на Байдена из-за его неожиданных слов о ценах на топливо

Пользователи Twitter резко отреагировали на слова Байдена о переходе на зеленую энергию

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Фраза Джо Байдена о ценах на бензин вызвала негативную реакцию у американских консерваторов и обычных пользователей Twitter, передает Fox News.
"Моя мама говорила: из всего паршивого выйдет что-то хорошее, если очень постараться. У нас есть шанс совершить фундаментальный поворот в сторону возобновляемой энергии, электромобилей и всего остального", — сказал президент США.
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 03:59
Американцы оказались заперты дома из-за цен на бензин
Консервативный политический деятель Грег Прайс опубликовал сюжет в Twitter, где тот собрал множество комментариев. Большинство критикуют Байдена за слепоту к проблемам обычных американцев.
"Он продолжает говорить, ему плевать, что ты не можешь позволить себе бензин, тебе лишь нужно начать ему верить", — написал радиоведущий и колумнист Дерек Хантер.
Абигейл Мароне, пресс-секретарь сенатора штата Миссури, предсказала негативные последствия для партии Байдена: "Из всего паршивого (президентства Байдена. — Прим. ред.) выйдет что-то хорошее (массивная "красная" (республиканская. — Прим. ред.) волна в 2022-м и 2024-м)".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 04:54
Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"
Журналист Джон Хейворд отметил, что это "раскрыло" надежду Джо Байдена на глупость американцев, которой достаточно, чтобы поверить в "путинское повышение цен", которое и "не оставило выбора", кроме как перейти к чистой энергии.
Многие обычные пользователи Twitter также возмутились подобным заявлением президента США.
"Так значит, уничтожение экономики и ухудшение жизни бедняков — это для нашего же блага", — язвительно заметил Tom Royce.

"Это будто бы твой дом охвачен пожаром, а кто-то тебе говорит: "Посмотри на это с оптимистичной стороны. Теперь, когда все твои вещи уничтожены, будет легче переехать", — сделал вывод Robert Kroese.

"Могут ли наши нынешние электросети и инфраструктура выдержать все эти новые электромобили?" — задался вопросом Rod Gray.
"Не думаю, что его мать имела в виду возобновляемую энергию, когда говорила такое", — заметил MJ.
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшихся с небывалым ростом цен на топливо и продукты питания.
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Добыча нефти. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 08:00
Самые высокие цены на бензин — в стране, сидящей на нефтегазовой игле
 
Джо БайденСШАTwitterЦены на нефть
 
 
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