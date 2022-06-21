https://ria.ru/20220621/antitela-1796910438.html
Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19
Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022
Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19
Прививаться против коронавируса нужно продолжать, так как даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител, заявил в интервью... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:41
2022-06-21T03:41
2022-06-21T11:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Прививаться против коронавируса нужно продолжать, так как даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что именно поэтому сейчас и продолжаются исследования, в том числе новой вакцины против коронавируса, которая будет давать защиту сразу от нескольких штаммов COVID-19.
https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796645132.html
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общество, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, санкт-петербург, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
03:41 21.06.2022 (обновлено: 11:00 21.06.2022)
Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19
Гинцбург: нужно дальше прививаться от COVID-19, важен уровень вируснейтрализующих антител