https://ria.ru/20220621/antitela-1796910438.html

Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19

Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2022

Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19

Прививаться против коронавируса нужно продолжать, так как даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител, заявил в интервью... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:41

2022-06-21T03:41

2022-06-21T11:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Прививаться против коронавируса нужно продолжать, так как даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что именно поэтому сейчас и продолжаются исследования, в том числе новой вакцины против коронавируса, которая будет давать защиту сразу от нескольких штаммов COVID-19.

https://ria.ru/20220620/vaktsina-1796645132.html

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общество, здоровье, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, санкт-петербург, россия, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)