https://ria.ru/20220620/zerno-1796764129.html
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя - РИА Новости, 20.06.2022
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя
Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:51
2022-06-20T14:51
2022-06-20T14:51
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева.О поджоге боевиками украинских националистических батальонов десятков тысяч тонн зерна в крупном зернохранилище в мариупольском морском порту ранее сообщал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По данным главы благотворительной организации и военных источников, принимавших участие в штурме порта Мариуполя, украинские боевики сперва предприняли четыре неудачные попытки минирования и подрыва емкостей с пшеницей и кукурузой - 16, 19, 24 марта и 2 апреля. В итоге с 6 на 7 апреля нижние слои емкостей с зерном были пропитаны горючим и подожжены, сдетонировала часть заложенных ранее взрывчатых веществ.Российские военные и Народная милиция ДНР, взяв порт под контроль, предпринимали попытки тушения, но спасти ценный ресурс не удалось. В итоге более 70 тысяч тонн зерна, в котором остро нуждаются люди как на освобождённых территориях, так и на территории, контролируемой Киевом, и в Европе, было безвозвратно потеряно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мизинцев, мариуполь, россия, донецкая народная республика
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя
Общественник Макеева: ВСУ подожгли место хранения зерна в порту Мариуполя с пятой попытки
МАРИУПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева.
О поджоге боевиками украинских националистических батальонов десятков тысяч тонн зерна в крупном зернохранилище в мариупольском морском порту ранее сообщал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Финальная попытка происходила следующим образом: пригнали сюда бензовоз с дизелем, шлангом под давлением пропитали нижний ярус емкости, которая позади меня лежит", - показала корреспонденту агентства на месте произошедшего Макеева, которая была серьезно ранена в Мариуполе при эвакуации детей, однако смогла вернуться к работе.
По данным главы благотворительной организации и военных источников, принимавших участие в штурме порта Мариуполя, украинские боевики сперва предприняли четыре неудачные попытки минирования и подрыва емкостей с пшеницей и кукурузой - 16, 19, 24 марта и 2 апреля. В итоге с 6 на 7 апреля нижние слои емкостей с зерном были пропитаны горючим и подожжены, сдетонировала часть заложенных ранее взрывчатых веществ.
Российские военные и Народная милиция ДНР, взяв порт под контроль, предпринимали попытки тушения, но спасти ценный ресурс не удалось. В итоге более 70 тысяч тонн зерна, в котором остро нуждаются люди как на освобождённых территориях, так и на территории, контролируемой Киевом, и в Европе, было безвозвратно потеряно.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
1 из 10
В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
2 из 10
Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.
3 из 10
Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.
4 из 10
Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".
5 из 10
Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.
6 из 10
Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.
7 из 10
Большое внимание уделяется безопасности саперов.
8 из 10
В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".
9 из 10
Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.
10 из 10
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.
1 из 10
В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
2 из 10
Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.
3 из 10
Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.
4 из 10
Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".
5 из 10
Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.
6 из 10
Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.
7 из 10
Большое внимание уделяется безопасности саперов.
8 из 10
В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".
9 из 10
Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.
10 из 10
Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.