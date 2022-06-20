https://ria.ru/20220620/zerno-1796764129.html

Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя

Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя - РИА Новости, 20.06.2022

Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя

Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:51

2022-06-20T14:51

2022-06-20T14:51

специальная военная операция на украине

михаил мизинцев

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева.О поджоге боевиками украинских националистических батальонов десятков тысяч тонн зерна в крупном зернохранилище в мариупольском морском порту ранее сообщал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По данным главы благотворительной организации и военных источников, принимавших участие в штурме порта Мариуполя, украинские боевики сперва предприняли четыре неудачные попытки минирования и подрыва емкостей с пшеницей и кукурузой - 16, 19, 24 марта и 2 апреля. В итоге с 6 на 7 апреля нижние слои емкостей с зерном были пропитаны горючим и подожжены, сдетонировала часть заложенных ранее взрывчатых веществ.Российские военные и Народная милиция ДНР, взяв порт под контроль, предпринимали попытки тушения, но спасти ценный ресурс не удалось. В итоге более 70 тысяч тонн зерна, в котором остро нуждаются люди как на освобождённых территориях, так и на территории, контролируемой Киевом, и в Европе, было безвозвратно потеряно.

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

михаил мизинцев, мариуполь, россия, донецкая народная республика