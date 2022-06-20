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Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/zerno-1796764129.html
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя - РИА Новости, 20.06.2022
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя
Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:51
2022-06-20T14:51
специальная военная операция на украине
михаил мизинцев
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева.О поджоге боевиками украинских националистических батальонов десятков тысяч тонн зерна в крупном зернохранилище в мариупольском морском порту ранее сообщал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По данным главы благотворительной организации и военных источников, принимавших участие в штурме порта Мариуполя, украинские боевики сперва предприняли четыре неудачные попытки минирования и подрыва емкостей с пшеницей и кукурузой - 16, 19, 24 марта и 2 апреля. В итоге с 6 на 7 апреля нижние слои емкостей с зерном были пропитаны горючим и подожжены, сдетонировала часть заложенных ранее взрывчатых веществ.Российские военные и Народная милиция ДНР, взяв порт под контроль, предпринимали попытки тушения, но спасти ценный ресурс не удалось. В итоге более 70 тысяч тонн зерна, в котором остро нуждаются люди как на освобождённых территориях, так и на территории, контролируемой Киевом, и в Европе, было безвозвратно потеряно.
мариуполь
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михаил мизинцев, мариуполь, россия, донецкая народная республика
14:51 20.06.2022
 
Общественник рассказал о попытках ВСУ уничтожить зерно в порту Мариуполя

Общественник Макеева: ВСУ подожгли место хранения зерна в порту Мариуполя с пятой попытки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПортовые краны в морском порту в Мариуполе
Портовые краны в морском порту в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Портовые краны в морском порту в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Украинским боевикам лишь с пятой попытки удалось поджечь место хранения зерна в порту Мариуполя и уничтожить 70 тысяч тонн продовольствия, сообщила РИА Новости глава общественной благотворительной организации "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева.
О поджоге боевиками украинских националистических батальонов десятков тысяч тонн зерна в крупном зернохранилище в мариупольском морском порту ранее сообщал руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Финальная попытка происходила следующим образом: пригнали сюда бензовоз с дизелем, шлангом под давлением пропитали нижний ярус емкости, которая позади меня лежит", - показала корреспонденту агентства на месте произошедшего Макеева, которая была серьезно ранена в Мариуполе при эвакуации детей, однако смогла вернуться к работе.
По данным главы благотворительной организации и военных источников, принимавших участие в штурме порта Мариуполя, украинские боевики сперва предприняли четыре неудачные попытки минирования и подрыва емкостей с пшеницей и кукурузой - 16, 19, 24 марта и 2 апреля. В итоге с 6 на 7 апреля нижние слои емкостей с зерном были пропитаны горючим и подожжены, сдетонировала часть заложенных ранее взрывчатых веществ.
Российские военные и Народная милиция ДНР, взяв порт под контроль, предпринимали попытки тушения, но спасти ценный ресурс не удалось. В итоге более 70 тысяч тонн зерна, в котором остро нуждаются люди как на освобождённых территориях, так и на территории, контролируемой Киевом, и в Европе, было безвозвратно потеряно.
Найти и обезвредить: как работают саперы в Мариуполе
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

Подрыв заряда, обнаруженного саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

Разминирование саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

Разминирование жилых домов вблизи Азовстали
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ во время обхода жилых домов, прилегающих к территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе с целью разминирования
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 10

В ЛНР и ДНР развернули два представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил России.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Это подразделение инженерных войск обеспечивает участие России в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Разминирование территорий — важнейшая задача, от выполнения которой зависит дальнейшее восстановление инфраструктуры.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сейчас саперы разминируют жилые кварталы Мариуполя, коммерческую инфраструктуру и промзону "Азовстали".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Работы на территории "Азовстали" осложняются тем, что противник использовал множество разных средств минирования: от противопехотных и противотанковых мин до кассетных боеприпасов и кустарных ловушек.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, разбросанные вокруг гильзы и осколки создают помехи для миноискателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Большое внимание уделяется безопасности саперов.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В работах применяются передовые технологии, например, новые бронекостюмы и роботы серии "Уран-6".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Робототехнические комплексы позволяют ускорить работу саперов и сберечь их жизни.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил России работает в Мариуполе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил МизинцевМариупольРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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