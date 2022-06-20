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Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов
Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов - РИА Новости, 20.06.2022
Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов
Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:07
2022-06-20T11:07
2022-06-20T11:07
россия
экономика
совет федерации рф
андрей клишас
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Банк России ранее заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.Будем работать с ЦБ, чтобы права граждан были и защищены, и гарантированы", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, центральный банк рф (цб рф)
Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов
Сенатор Клишас: Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов