https://ria.ru/20220620/vklady-1796681832.html

Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов

Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов - РИА Новости, 20.06.2022

Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов

Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:07

2022-06-20T11:07

2022-06-20T11:07

россия

экономика

совет федерации рф

андрей клишас

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Банк России ранее заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.Будем работать с ЦБ, чтобы права граждан были и защищены, и гарантированы", - написал Клишас в своём Telegram-канале.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, центральный банк рф (цб рф)