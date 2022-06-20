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Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов - РИА Новости, 20.06.2022
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Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов
Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов - РИА Новости, 20.06.2022
Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов
Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:07
2022-06-20T11:07
россия
экономика
совет федерации рф
андрей клишас
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Банк России ранее заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.Будем работать с ЦБ, чтобы права граждан были и защищены, и гарантированы", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
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россия, экономика, совет федерации рф, андрей клишас, центральный банк рф (цб рф)
11:07 20.06.2022
 
Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов

Сенатор Клишас: Совфед и ЦБ проработают вопрос защиты прав владельцев валютных вкладов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТабло курса обмена доллара, евро, фунта и йены к рублю в Москве
Табло курса обмена доллара, евро, фунта и йены к рублю в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Совет Федерации вместе с Банком России будет работать над защитой прав граждан в банках, которые ввели комиссии за валютные вклады, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Банк России ранее заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.
Будем работать с ЦБ, чтобы права граждан были и защищены, и гарантированы", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 03:15
Россиянам объяснили, что будет с валютными вкладами
 
РоссияЭкономикаСовет Федерации РФАндрей КлишасЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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