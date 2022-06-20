https://ria.ru/20220620/virus-1796648724.html

Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19

Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022

Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19

Создать в лаборатории вирус, такой как COVID-19, возможно, но отличить его от природного нельзя, поэтому узнать о том, что коронавирус был создан в лаборатории, РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:00

2022-06-20T08:00

2022-06-20T08:00

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

общество

здоровье

россия

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769840134_0:350:2917:1991_1920x0_80_0_0_28c67f258e68af48078138e495ac4d49.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Создать в лаборатории вирус, такой как COVID-19, возможно, но отличить его от природного нельзя, поэтому узнать о том, что коронавирус был создан в лаборатории, можно, только если создатели чистосердечно признаются в этом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что на вопрос, был ли коронавирус природным или создан лабораторно, ответить невозможно."Признание может пролить истину на данный процесс, если он в лабораторных условиях и происходил. Пока что такой информации нет у нас, поэтому нет повода утверждать, что он искусственно был сделан", — подчеркнул Гинцбург.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, общество, здоровье, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус в россии, коронавирус covid-19