Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19
Гинцбург: созданный в лаборатории вирус, подобный COVID-19, нельзя отличить от природного
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Создать в лаборатории вирус, такой как COVID-19, возможно, но отличить его от природного нельзя, поэтому узнать о том, что коронавирус был создан в лаборатории, можно, только если создатели чистосердечно признаются в этом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно. Поэтому отличить вирус, который возник в природе, и тот вирус, который возник в лаборатории, современными методами невозможно, за исключением одного метода — если было чистосердечное признание", — сказал Гинцбург.
Он отметил, что на вопрос, был ли коронавирус природным или создан лабораторно, ответить невозможно.
"Признание может пролить истину на данный процесс, если он в лабораторных условиях и происходил. Пока что такой информации нет у нас, поэтому нет повода утверждать, что он искусственно был сделан", — подчеркнул Гинцбург.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.