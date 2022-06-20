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Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/virus-1796648724.html
Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19
Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19 - РИА Новости, 20.06.2022
Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19
Создать в лаборатории вирус, такой как COVID-19, возможно, но отличить его от природного нельзя, поэтому узнать о том, что коронавирус был создан в лаборатории, РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:00
2022-06-20T08:00
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
общество
здоровье
россия
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Создать в лаборатории вирус, такой как COVID-19, возможно, но отличить его от природного нельзя, поэтому узнать о том, что коронавирус был создан в лаборатории, можно, только если создатели чистосердечно признаются в этом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что на вопрос, был ли коронавирус природным или создан лабораторно, ответить невозможно."Признание может пролить истину на данный процесс, если он в лабораторных условиях и происходил. Пока что такой информации нет у нас, поэтому нет повода утверждать, что он искусственно был сделан", — подчеркнул Гинцбург.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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санкт-петербург, общество, здоровье, россия, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
08:00 20.06.2022
 
Гинцбург оценил возможность создать вирус, подобный COVID-19

Гинцбург: созданный в лаборатории вирус, подобный COVID-19, нельзя отличить от природного

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Создать в лаборатории вирус, такой как COVID-19, возможно, но отличить его от природного нельзя, поэтому узнать о том, что коронавирус был создан в лаборатории, можно, только если создатели чистосердечно признаются в этом, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно. Поэтому отличить вирус, который возник в природе, и тот вирус, который возник в лаборатории, современными методами невозможно, за исключением одного метода — если было чистосердечное признание", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что на вопрос, был ли коронавирус природным или создан лабораторно, ответить невозможно.
"Признание может пролить истину на данный процесс, если он в лабораторных условиях и происходил. Пока что такой информации нет у нас, поэтому нет повода утверждать, что он искусственно был сделан", — подчеркнул Гинцбург.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургОбществоЗдоровьеРоссияАлександр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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