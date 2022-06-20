https://ria.ru/20220620/ukraina-1796886565.html

Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков

Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2022

Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков

Попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T20:39

2022-06-20T20:39

2022-06-20T21:45

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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC."Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", — пояснил он.Представитель Кремля назвал пленных американцев "солдатами удачи", которые участвовали в незаконной деятельности на Украине и стреляли в российских военных.Ранее Государственный департамент сообщил о проверке информации о двух гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они поехали для участия в боевых действиях на стороне Киева.Как заявляли в министерстве обороны России, основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США. Всего на стороне ВСУ действуют представители 64 стран. Сейчас поток фактически развернулся в обратную сторону на фоне военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь, заключили в ведомстве.В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html

https://ria.ru/20220620/ssha-1796831769.html

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

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украина, в мире, сша, киев, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр