https://ria.ru/20220620/ukraina-1796886565.html
Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков
Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков - РИА Новости, 20.06.2022
Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков
Попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T20:39
2022-06-20T20:39
2022-06-20T21:45
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ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC."Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", — пояснил он.Представитель Кремля назвал пленных американцев "солдатами удачи", которые участвовали в незаконной деятельности на Украине и стреляли в российских военных.Ранее Государственный департамент сообщил о проверке информации о двух гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они поехали для участия в боевых действиях на стороне Киева.Как заявляли в министерстве обороны России, основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США. Всего на стороне ВСУ действуют представители 64 стран. Сейчас поток фактически развернулся в обратную сторону на фоне военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь, заключили в ведомстве.В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/naemnik-1796714587.html
https://ria.ru/20220620/ssha-1796831769.html
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украина, в мире, сша, киев, государственный департамент сша, ситуация в днр и лнр
20:39 20.06.2022 (обновлено: 21:45 20.06.2022)
Американские наемники не подпадают под Женевскую конвенцию, заявил Песков
Песков: задержанные американские наемники на Украине не подпадают под Женевскую конвенцию
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости.
Попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции, заявил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу MSNBC.
"Я бы не стал вдаваться в объяснения юридической стороны их пленения. Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется", — пояснил он.
Представитель Кремля назвал пленных американцев "солдатами удачи", которые участвовали в незаконной деятельности на Украине
и стреляли в российских военных.
"Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", — заключил Песков.
Ранее Государственный департамент сообщил о проверке информации о двух гражданах США, предположительно попавших в плен на Украине, куда они поехали для участия в боевых действиях на стороне Киева.
Как заявляли в министерстве обороны России, основной поток иностранных наемников шел на Украину из Польши, Канады и США. Всего на стороне ВСУ действуют представители 64 стран. Сейчас поток фактически развернулся в обратную сторону на фоне военных провалов киевского режима и массовых ежедневных потерь, заключили в ведомстве.
В начале июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух граждан Великобритании и одного подданного Марокко, воевавших на стороне украинских боевиков, к смертной казни.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.