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Боевики с "Азота" на некоторых участках вывешивают белые флаги - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796787555.html
Боевики с "Азота" на некоторых участках вывешивают белые флаги
Боевики с "Азота" на некоторых участках вывешивают белые флаги - РИА Новости, 20.06.2022
Боевики с "Азота" на некоторых участках вывешивают белые флаги
Укрывающиеся на заводе "Азот" украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках, заявил подполковник Народной милиции... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:13
2022-06-20T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
леонид пасечник
владимир путин
вооруженные силы украины
северодонецк
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Укрывающиеся на заводе "Азот" украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире "Первого канала"."У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги, вести какие-то переговоры", — отметил он.По его словам, силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о "плачевном" положении войск, брошенных руководством.Марочко добавил, что недавно ВСУ пытались наладить снабжение через реку Северский Донец с помощью плотов и маленьких лодок, но это "капля в море".Он заключил, что совокупность этих обстоятельств вынуждает боевиков вести переговоры.Химический комбинат "Азот" находится в Северодонецке. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских военных на территории предприятия. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предположительным подсчетам, на заводе находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД республики, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши. Силы ЛНР продолжают переговоры об их возможной сдаче в плен.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796781489.html
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луганская народная республика
украина
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в мире, луганская народная республика, украина, леонид пасечник, владимир путин, вооруженные силы украины, северодонецк
16:13 20.06.2022 (обновлено: 17:18 20.06.2022)
 
Боевики с "Азота" на некоторых участках вывешивают белые флаги

Подполковник ЛНР Марочко: боевики начинают вести переговоры, вывешивают белые флаги

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Укрывающиеся на заводе "Азот" украинские боевики начинают вести переговоры и выкидывать белые флаги на некоторых участках, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в эфире "Первого канала".
"У боевиков буквально земля горит под ногами, естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги, вести какие-то переговоры", — отметил он.
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По его словам, силы республики общаются на открытых частотах с несколькими украинскими командирами, которые сообщают о "плачевном" положении войск, брошенных руководством.
Марочко добавил, что недавно ВСУ пытались наладить снабжение через реку Северский Донец с помощью плотов и маленьких лодок, но это "капля в море".
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Он заключил, что совокупность этих обстоятельств вынуждает боевиков вести переговоры.
Химический комбинат "Азот" находится в Северодонецке. При освобождении города российская армия и союзные войска блокировали украинских военных на территории предприятия. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что, по предположительным подсчетам, на заводе находятся до тысячи украинских националистов. Кроме того, по данным МВД республики, там также скрываются наемники из США, Великобритании и Польши. Силы ЛНР продолжают переговоры об их возможной сдаче в плен.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛеонид ПасечникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСеверодонецк
 
 
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