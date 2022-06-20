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Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров - РИА Новости, 20.06.2022
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Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров
Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров - РИА Новости, 20.06.2022
Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров
Литовская сторона уведомила Россию, что все, что было загружено до 17 июня, будет пропущено через литовскую территорию, заявил временный поверенный в делах РФ в РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:05
2022-06-20T22:05
антон алиханов
андрей климов
россия
литва
калининградская область
евросоюз
совет федерации рф
нато
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литовская сторона уведомила Россию, что все, что было загружено до 17 июня, будет пропущено через литовскую территорию, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь."То, что они сообщили в этой телеграмме, сводится к тому, что... все, что до 17-го числа было загружено, все проедет. Все будет пропущено через литовскую территорию", - сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 1".Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html
россия
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антон алиханов, андрей климов, россия, литва, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, нато
22:05 20.06.2022
 
Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров

Временный поверенный Рябоконь: Литва разрешит транзит товаров, загруженных до 17 июня

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Литвы у здания МИД России
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литовская сторона уведомила Россию, что все, что было загружено до 17 июня, будет пропущено через литовскую территорию, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.
"То, что они сообщили в этой телеграмме, сводится к тому, что... все, что до 17-го числа было загружено, все проедет. Все будет пропущено через литовскую территорию", - сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 1".
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 15:15
Алиханов пообещал Литве жесткий ответ на ограничение транзита в Калининград
 
Антон АлихановАндрей КлимовРоссияЛитваКалининградская областьЕвросоюзСовет Федерации РФНАТО
 
 
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