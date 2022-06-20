https://ria.ru/20220620/tranzit-1796894369.html

Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров

Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров - РИА Новости, 20.06.2022

Поверенный России в Литве заявил, что страна разрешит транзит части товаров

Литовская сторона уведомила Россию, что все, что было загружено до 17 июня, будет пропущено через литовскую территорию, заявил временный поверенный в делах РФ в РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:05

2022-06-20T22:05

2022-06-20T22:05

антон алиханов

андрей климов

россия

литва

калининградская область

евросоюз

совет федерации рф

нато

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Литовская сторона уведомила Россию, что все, что было загружено до 17 июня, будет пропущено через литовскую территорию, заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь."То, что они сообщили в этой телеграмме, сводится к тому, что... все, что до 17-го числа было загружено, все проедет. Все будет пропущено через литовскую территорию", - сказал Рябоконь в эфире телеканала "Россия 1".Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/alikhanov-1796770426.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

антон алиханов, андрей климов, россия, литва, калининградская область, евросоюз, совет федерации рф, нато