https://ria.ru/20220620/tranzit-1796859783.html

Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС

Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС - РИА Новости, 20.06.2022

Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС

Запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград – это не одностороннее решение, а исполнение санкций ЕС, заявил по итогам заседания глав МИД ЕС верховный... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:28

2022-06-20T19:28

2022-06-20T19:28

литва

калининград

калининградская область

евросоюз

еврокомиссия

антон алиханов

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград – это не одностороннее решение, а исполнение санкций ЕС, заявил по итогам заседания глав МИД ЕС верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель."Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений", - сказал он."Литва только реализует рекомендации Еврокомиссии", - отметил глава евродипломатии. По его словам, Литва запрашивала разъяснения ЕК по этому вопросу и получила их."Но мы еще проверим юридические аспекты, чтобы убедиться в полном соблюдении всех правил", - добавил Боррель.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/blokada-1796782439.html

https://ria.ru/20220620/tranzit-1796751800.html

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Владимир Лаврентьев

литва, калининград, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия, антон алиханов, в мире, россия, европа, жозеп боррель