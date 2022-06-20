Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС
Боррель назвал запрет Литвы на транзит товаров в Калининград исполнением санкций Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград – это не одностороннее решение, а исполнение санкций ЕС, заявил по итогам заседания глав МИД ЕС верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.
"Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений", - сказал он.
"Литва только реализует рекомендации Еврокомиссии", - отметил глава евродипломатии. По его словам, Литва запрашивала разъяснения ЕК по этому вопросу и получила их.
"Но мы еще проверим юридические аспекты, чтобы убедиться в полном соблюдении всех правил", - добавил Боррель.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.