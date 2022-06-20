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Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
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Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС
Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС
Запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград – это не одностороннее решение, а исполнение санкций ЕС, заявил по итогам заседания глав МИД ЕС верховный... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:28
2022-06-20T19:28
литва
калининград
калининградская область
евросоюз
еврокомиссия
антон алиханов
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград – это не одностороннее решение, а исполнение санкций ЕС, заявил по итогам заседания глав МИД ЕС верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель."Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений", - сказал он."Литва только реализует рекомендации Еврокомиссии", - отметил глава евродипломатии. По его словам, Литва запрашивала разъяснения ЕК по этому вопросу и получила их."Но мы еще проверим юридические аспекты, чтобы убедиться в полном соблюдении всех правил", - добавил Боррель.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
https://ria.ru/20220620/blokada-1796782439.html
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литва, калининград, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия, антон алиханов, в мире, россия, европа, жозеп боррель
19:28 20.06.2022
 
Боррель назвал запрет Литвы на транзит в Калининград исполнением санкций ЕС

Боррель назвал запрет Литвы на транзит товаров в Калининград исполнением санкций Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининград – это не одностороннее решение, а исполнение санкций ЕС, заявил по итогам заседания глав МИД ЕС верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель.
"Транзит пассажиров, а также товаров, не попавших под санкции ЕС, продолжается. Как заверил мой литовский коллега, Литва не принимала никаких односторонних национальных ограничений, а только реализовывала санкции ЕС. Обвинения в адрес Литвы являются ложными. Литва не применяла односторонних национальных ограничений", - сказал он.
Вид на Клайпедский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Эксперт рассказал, как Россия может ответить Литве на блокаду Калининграда
"Литва только реализует рекомендации Еврокомиссии", - отметил глава евродипломатии. По его словам, Литва запрашивала разъяснения ЕК по этому вопросу и получила их.
"Но мы еще проверим юридические аспекты, чтобы убедиться в полном соблюдении всех правил", - добавил Боррель.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 14:13
Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву
 
ЛитваКалининградКалининградская областьЕвросоюзЕврокомиссияАнтон АлихановВ миреРоссияЕвропаЖозеп Боррель
 
 
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