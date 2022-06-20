https://ria.ru/20220620/tranzit-1796751800.html

Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву

Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву - РИА Новости, 20.06.2022

Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву

Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:13

2022-06-20T14:13

2022-06-20T22:42

россия

экономика

антон алиханов

литва

евросоюз

еврокомиссия

калининградская область

санкции

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Понятно, что Евросоюз имеет все возможности для того, чтобы внести поправки соответствующие. В одном из пакетов санкций, а в частности, в пятом, если помните, наш представитель в ЕС господин Чижов обращал внимание европейцев перед принятием пятого пакета, где ограничивался как раз рынок перевозок, обращал внимание на необходимость учета калининградского транзита в этом пакете, и он там был отражен. Просто теперь европейцам нужно поправить свои документы в предыдущих пакетах, которые они принимали ранее. Это сделать элементарно, они должны это сделать", - объяснил Алиханов.Губернатор подчеркнул, что даже если Евросоюз не внесет поправки в санкционные пакеты, вопрос доставки грузов в Калининград уже отработан.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html

https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

https://ria.ru/20220620/tranzit-1796720101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, антон алиханов, литва, евросоюз, еврокомиссия, калининградская область, санкции, санкции в отношении россии, в мире