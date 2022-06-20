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Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву - РИА Новости, 20.06.2022
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Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву
Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву - РИА Новости, 20.06.2022
Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву
Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T14:13
2022-06-20T22:42
россия
экономика
антон алиханов
литва
евросоюз
еврокомиссия
калининградская область
санкции
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Понятно, что Евросоюз имеет все возможности для того, чтобы внести поправки соответствующие. В одном из пакетов санкций, а в частности, в пятом, если помните, наш представитель в ЕС господин Чижов обращал внимание европейцев перед принятием пятого пакета, где ограничивался как раз рынок перевозок, обращал внимание на необходимость учета калининградского транзита в этом пакете, и он там был отражен. Просто теперь европейцам нужно поправить свои документы в предыдущих пакетах, которые они принимали ранее. Это сделать элементарно, они должны это сделать", - объяснил Алиханов.Губернатор подчеркнул, что даже если Евросоюз не внесет поправки в санкционные пакеты, вопрос доставки грузов в Калининград уже отработан.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
https://ria.ru/20220620/litva-1796742338.html
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россия, экономика, антон алиханов, литва, евросоюз, еврокомиссия, калининградская область, санкции, санкции в отношении россии, в мире
14:13 20.06.2022 (обновлено: 22:42 20.06.2022)
 
Алиханов рассказал, как решить вопрос с транзитом через Литву

Губернатор Алиханов: проблема транзита в Калининград решается поправками в пакет санкций

© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской областиГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Для решения вопроса с транзитом через Литву Еврокомиссии достаточно внести поправки в санкционные пакеты ЕС, заявил калининградский губернатор Антон Алиханов.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
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Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Понятно, что Евросоюз имеет все возможности для того, чтобы внести поправки соответствующие. В одном из пакетов санкций, а в частности, в пятом, если помните, наш представитель в ЕС господин Чижов обращал внимание европейцев перед принятием пятого пакета, где ограничивался как раз рынок перевозок, обращал внимание на необходимость учета калининградского транзита в этом пакете, и он там был отражен. Просто теперь европейцам нужно поправить свои документы в предыдущих пакетах, которые они принимали ранее. Это сделать элементарно, они должны это сделать", - объяснил Алиханов.
Губернатор подчеркнул, что даже если Евросоюз не внесет поправки в санкционные пакеты, вопрос доставки грузов в Калининград уже отработан.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.
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В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
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РоссияЭкономикаАнтон АлихановЛитваЕвросоюзЕврокомиссияКалининградская областьСанкцииСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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