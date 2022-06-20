https://ria.ru/20220620/tranzit-1796720101.html

Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область

Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область - РИА Новости, 20.06.2022

Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область

Ситуацию с запретом со стороны Литвы транзита ряда товаров в Калининград нельзя сравнивать с общей ситуацией вокруг Украины и ее последствиями для мира, считает РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:33

2022-06-20T12:33

2022-06-20T12:38

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Ситуацию с запретом со стороны Литвы транзита ряда товаров в Калининград нельзя сравнивать с общей ситуацией вокруг Украины и ее последствиями для мира, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите."Я точно не знаю, но это нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией на Украине для мирового сообщества… Ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине", - заявил Боррель, отвечая на вопрос о том, не вызовет ли запрет Литвы транзита в Калининград "новую напряженность" с Россией.Перед началом заседания в понедельник в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза Боррель также указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода, в особенности, в странах Африки. "Я снова хочу выразить обеспокоенность в связи с реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - сказал он. При этом глава евродипломатии подчеркнул традиционную позицию ЕС о том, что европейские санкции против РФ не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений, а значит не оказывают влияния на мировую продовольственную безопасность. Он также выразил уверенность, что усилия ООН по "деблокировке украинских портов Черного моря для экспорта зерна в конце концов увенчаются успехом".При этом в минувшую субботу в своем блоге Боррель написал, что Евросоюз намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796683368.html

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796702059.html

https://ria.ru/20220620/voyna-1796643918.html

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Владимир Лаврентьев

калининград, литва, украина, евросоюз, жозеп боррель, в мире, калининградская область, россия, европа