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Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область - РИА Новости, 20.06.2022
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Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область
Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область - РИА Новости, 20.06.2022
Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область
Ситуацию с запретом со стороны Литвы транзита ряда товаров в Калининград нельзя сравнивать с общей ситуацией вокруг Украины и ее последствиями для мира, считает РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:33
2022-06-20T12:38
калининград
литва
украина
евросоюз
жозеп боррель
в мире
калининградская область
россия
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Ситуацию с запретом со стороны Литвы транзита ряда товаров в Калининград нельзя сравнивать с общей ситуацией вокруг Украины и ее последствиями для мира, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите."Я точно не знаю, но это нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией на Украине для мирового сообщества… Ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине", - заявил Боррель, отвечая на вопрос о том, не вызовет ли запрет Литвы транзита в Калининград "новую напряженность" с Россией.Перед началом заседания в понедельник в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза Боррель также указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода, в особенности, в странах Африки. "Я снова хочу выразить обеспокоенность в связи с реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - сказал он. При этом глава евродипломатии подчеркнул традиционную позицию ЕС о том, что европейские санкции против РФ не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений, а значит не оказывают влияния на мировую продовольственную безопасность. Он также выразил уверенность, что усилия ООН по "деблокировке украинских портов Черного моря для экспорта зерна в конце концов увенчаются успехом".При этом в минувшую субботу в своем блоге Боррель написал, что Евросоюз намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796683368.html
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калининград, литва, украина, евросоюз, жозеп боррель, в мире, калининградская область, россия, европа
12:33 20.06.2022 (обновлено: 12:38 20.06.2022)
 
Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область

Боррель: запрет Литвы на транзит в Калининград нельзя сравнить с кризисом вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Ситуацию с запретом со стороны Литвы транзита ряда товаров в Калининград нельзя сравнивать с общей ситуацией вокруг Украины и ее последствиями для мира, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
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"Я точно не знаю, но это нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией на Украине для мирового сообщества… Ситуация в Калининграде не затронет весь остальной мир, но весь остальной мир затрагивает ситуация, которая разворачивается на Украине", - заявил Боррель, отвечая на вопрос о том, не вызовет ли запрет Литвы транзита в Калининград "новую напряженность" с Россией.
Перед началом заседания в понедельник в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза Боррель также указал на опасность развития глобального продовольственного кризиса и голода, в особенности, в странах Африки. "Я снова хочу выразить обеспокоенность в связи с реальным риском голода в мире, в особенности в Африке", - сказал он. При этом глава евродипломатии подчеркнул традиционную позицию ЕС о том, что европейские санкции против РФ не затрагивают экспорт продовольствия и удобрений, а значит не оказывают влияния на мировую продовольственную безопасность. Он также выразил уверенность, что усилия ООН по "деблокировке украинских портов Черного моря для экспорта зерна в конце концов увенчаются успехом".
При этом в минувшую субботу в своем блоге Боррель написал, что Евросоюз намерен работать со своими партнерами, в том числе с ООН, над предотвращением перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, которые вызваны санкциями против России.
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В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
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