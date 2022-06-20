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Власти Приамурья фиксируют снижение цен на стройматериалы
Власти Приамурья фиксируют снижение цен на стройматериалы - РИА Новости, 20.06.2022
Власти Приамурья фиксируют снижение цен на стройматериалы
В Амурской области снижаются цены на керамический кирпич, арматуру, листовую сталь и профнастил, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:25
2022-06-20T10:25
2022-06-20T10:25
амурская область
василий орлов (губернатор)
стройматериалы
цены
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. В Амурской области снижаются цены на керамический кирпич, арматуру, листовую сталь и профнастил, сообщает пресс-служба областного правительства."Снижение цен на кирпич связано с возобновлением производств. Заводы были приостановлены в связи с COVID-19 и запретом на въезд граждан КНР. Сейчас предприятия привлекают иностранных работников из стран СНГ. Также керамический кирпич ввозится из КНР", — сказал министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.Он также отметил, что за последний месяц наблюдается снижение цен на арматуру — на 15 процентов, на процентов подешевел уголок, сталь листовая — на 10 процентов и более, профнастил — на 12 процентов.Губернатор области Василий орлов заявил, что региональные власти еженедельно ведут мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы."Снижение стоимости ряда товаров говорит о том, что ситуация постепенно стабилизируется, экономика подстраивается под сложившиеся условия. Поскольку цены на основные материалы напрямую влияют на стоимость ремонтов и любые строительные работы, ситуация остается на контроле профильного министерства, основная задача которого — не допустить необоснованного завышения стоимости на данный вид товаров. Для производителей стройматериалов в Амурской области действует ряд мер поддержки, разрабатываются новые с учетом потребностей местных предприятий", - сказал Орлов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), стройматериалы, цены
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. В Амурской области снижаются цены на керамический кирпич, арматуру, листовую сталь и профнастил, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Снижение цен на кирпич связано с возобновлением производств. Заводы были приостановлены в связи с COVID-19 и запретом на въезд граждан КНР
. Сейчас предприятия привлекают иностранных работников из стран СНГ
. Также керамический кирпич ввозится из КНР", — сказал министр строительства и архитектуры Амурской области
Николай Сибиряков.
Он также отметил, что за последний месяц наблюдается снижение цен на арматуру — на 15 процентов, на процентов подешевел уголок, сталь листовая — на 10 процентов и более, профнастил — на 12 процентов.
Губернатор области Василий орлов
заявил, что региональные власти еженедельно ведут мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы.
"Снижение стоимости ряда товаров говорит о том, что ситуация постепенно стабилизируется, экономика подстраивается под сложившиеся условия. Поскольку цены на основные материалы напрямую влияют на стоимость ремонтов и любые строительные работы, ситуация остается на контроле профильного министерства, основная задача которого — не допустить необоснованного завышения стоимости на данный вид товаров. Для производителей стройматериалов в Амурской области действует ряд мер поддержки, разрабатываются новые с учетом потребностей местных предприятий", - сказал Орлов.