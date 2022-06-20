https://ria.ru/20220620/stroymaterialy-1796670054.html

Власти Приамурья фиксируют снижение цен на стройматериалы

Власти Приамурья фиксируют снижение цен на стройматериалы - РИА Новости, 20.06.2022

Власти Приамурья фиксируют снижение цен на стройматериалы

В Амурской области снижаются цены на керамический кирпич, арматуру, листовую сталь и профнастил, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:25

2022-06-20T10:25

2022-06-20T10:25

амурская область

василий орлов (губернатор)

стройматериалы

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39632/55/396325530_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_c469088a5c8f3afa938e0fa9eb868a1e.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. В Амурской области снижаются цены на керамический кирпич, арматуру, листовую сталь и профнастил, сообщает пресс-служба областного правительства."Снижение цен на кирпич связано с возобновлением производств. Заводы были приостановлены в связи с COVID-19 и запретом на въезд граждан КНР. Сейчас предприятия привлекают иностранных работников из стран СНГ. Также керамический кирпич ввозится из КНР", — сказал министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.Он также отметил, что за последний месяц наблюдается снижение цен на арматуру — на 15 процентов, на процентов подешевел уголок, сталь листовая — на 10 процентов и более, профнастил — на 12 процентов.Губернатор области Василий орлов заявил, что региональные власти еженедельно ведут мониторинг цен на основные ценообразующие строительные материалы."Снижение стоимости ряда товаров говорит о том, что ситуация постепенно стабилизируется, экономика подстраивается под сложившиеся условия. Поскольку цены на основные материалы напрямую влияют на стоимость ремонтов и любые строительные работы, ситуация остается на контроле профильного министерства, основная задача которого — не допустить необоснованного завышения стоимости на данный вид товаров. Для производителей стройматериалов в Амурской области действует ряд мер поддержки, разрабатываются новые с учетом потребностей местных предприятий", - сказал Орлов.

https://ria.ru/20220615/blagoveschensk-1795479137.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий орлов (губернатор), стройматериалы, цены