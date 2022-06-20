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Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар" - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796900590.html
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар" - РИА Новости, 20.06.2022
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"
Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:17
2022-06-20T23:26
специальная военная операция на украине
стефан дюжаррик
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анналена бербок
украина
россия
одкб
евросоюз
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Ход спецоперацииРоссийские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме Арциз под Одессой, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, а российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщает оборонное ведомство.Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России.В общей сложности, уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.ЧерноморнефтегазУкраина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут."Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Обстрелы ДонецкаУкраинские войска вновь подвергли в понедельник массированному обстрелу Донецк, над городом работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.Международная повесткаООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала открыть гуманитарные коридоры для беженцев на востоке Украины."Мой настоятельный призыв - гуманитарное международное право должно соблюдаться во всех пунктах этой войны. Это означает, прежде всего, доступ к гуманитарному обеспечению, к лекарствам, что люди, которые сейчас захвачены на востоке Украины, смогли бы выйти. Нужны гуманитарные коридоры, и мы будем продолжать каждый день работу над тем, чтобы поддержать Международный Комитет Красного Креста", - сказала Бербок на полях встречи главы МИД ЕС в Люксембурге.Власти ФРГ ведут переговоры с Польшей и Румынией по вопросу о вывозе зерна из Украины, заявила журналистам в Люксембурге глава германского МИД Анналена Бербок.Проект оборонного бюджета США предполагает 450 миллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе. Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов. Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире, следует из опубликованного заявления главы Белого дома.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. "Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", - сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.Глава Евросовета Шарль Мишель в своем послании к европейским лидерам заявил, что призовет их на предстоящем саммите 23-24 июня в Брюсселе предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии."Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Я призову вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220610/bayraktar-1794648684.html
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html
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стефан дюжаррик, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анналена бербок, украина, россия, одкб, евросоюз, оон, сша, миг-29
23:17 20.06.2022 (обновлено: 23:26 20.06.2022)
 
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"

Российские военные ракетой Оникс уничтожили станцию управления беспилотниками Байрактар

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФНанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Нанесение удара ракетами Оникс по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Нанесение удара ракетами "Оникс" по инфраструктуре украинской армии. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Ход спецоперации

Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме Арциз под Одессой, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.
Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, а российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщает оборонное ведомство.
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:19Специальная военная операция на Украине
Литва закупит вооружение для "Байрактара", которое передаст Украине
Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России.
В общей сложности, уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Черноморнефтегаз

Украина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут.
"Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

Обстрелы Донецка

Украинские войска вновь подвергли в понедельник массированному обстрелу Донецк, над городом работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

Женщина возле своего дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Это одни из самых густонаселенных районов города.

Воронка от снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

Сотрудник противопожарной службы МЧС ДНР тушит автомобили, сгоревшие в результате обстрела ВСУ в Донецке
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

Медики оказывают помощь мужчине пострадавшему в результате обстрела ВСУ Донецка
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

Машины, сгоревшие в результате обстрела ВСУ, возле шахты имени Челюскинцев в Донецке
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

Военнослужащий НМ ДНР у поврежденного автомобиля после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

Мужчина выбрасывает разбитое стекло с балкона поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

Фрагмент снаряда после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Поврежденные автомобили и жилой дом после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 14

Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 14

Это одни из самых густонаселенных районов города.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 14

Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 14

Повреждения получили жилые дома, автомобили.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 14

Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 14

При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 14

Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 14

Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 14

При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 14

Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 14

Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 14

При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 14

Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.

Международная повестка

ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
"Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны (конфликта) выполнили свою часть работы", - сказал он на брифинге. По словам Дюжаррика, ООН получает информацию о массированных обстрелах территорий, как подконтрольных украинскому правительству, так и не контролирумых им. "ООН призывает стороны к соблюдению (международного) права", - сказал он.
Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала открыть гуманитарные коридоры для беженцев на востоке Украины.
"Мой настоятельный призыв - гуманитарное международное право должно соблюдаться во всех пунктах этой войны. Это означает, прежде всего, доступ к гуманитарному обеспечению, к лекарствам, что люди, которые сейчас захвачены на востоке Украины, смогли бы выйти. Нужны гуманитарные коридоры, и мы будем продолжать каждый день работу над тем, чтобы поддержать Международный Комитет Красного Креста", - сказала Бербок на полях встречи главы МИД ЕС в Люксембурге.
Власти ФРГ ведут переговоры с Польшей и Румынией по вопросу о вывозе зерна из Украины, заявила журналистам в Люксембурге глава германского МИД Анналена Бербок.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022
Проект оборонного бюджета США предполагает 450 миллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе. Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов. Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.
Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире, следует из опубликованного заявления главы Белого дома.
"В результате войны России против Украины мы недавно достигли мрачной отметки: по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильственно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тысяч афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером", - заявил Байден.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. "Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", - сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.
Глава Евросовета Шарль Мишель в своем послании к европейским лидерам заявил, что призовет их на предстоящем саммите 23-24 июня в Брюсселе предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
"Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Я призову вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", - говорится в документе.
 
Специальная военная операция на УкраинеСтефан ДюжаррикДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Анналена БербокУкраинаРоссияОДКБЕвросоюзООНСШАМиГ-29
 
 
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