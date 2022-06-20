https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796900590.html

Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"

Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар" - РИА Новости, 20.06.2022

Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"

Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:17

2022-06-20T23:17

2022-06-20T23:26

специальная военная операция на украине

стефан дюжаррик

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

анналена бербок

украина

россия

одкб

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786440147_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_11d3aa0cfdff41f15831d1b2025324d4.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Ход спецоперацииРоссийские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме Арциз под Одессой, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, а российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщает оборонное ведомство.Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России.В общей сложности, уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.ЧерноморнефтегазУкраина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут."Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Обстрелы ДонецкаУкраинские войска вновь подвергли в понедельник массированному обстрелу Донецк, над городом работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.Международная повесткаООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала открыть гуманитарные коридоры для беженцев на востоке Украины."Мой настоятельный призыв - гуманитарное международное право должно соблюдаться во всех пунктах этой войны. Это означает, прежде всего, доступ к гуманитарному обеспечению, к лекарствам, что люди, которые сейчас захвачены на востоке Украины, смогли бы выйти. Нужны гуманитарные коридоры, и мы будем продолжать каждый день работу над тем, чтобы поддержать Международный Комитет Красного Креста", - сказала Бербок на полях встречи главы МИД ЕС в Люксембурге.Власти ФРГ ведут переговоры с Польшей и Румынией по вопросу о вывозе зерна из Украины, заявила журналистам в Люксембурге глава германского МИД Анналена Бербок.Проект оборонного бюджета США предполагает 450 миллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе. Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов. Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире, следует из опубликованного заявления главы Белого дома.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. "Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", - сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.Глава Евросовета Шарль Мишель в своем послании к европейским лидерам заявил, что призовет их на предстоящем саммите 23-24 июня в Брюсселе предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии."Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Я призову вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220610/bayraktar-1794648684.html

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

стефан дюжаррик, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анналена бербок, украина, россия, одкб, евросоюз, оон, сша, миг-29