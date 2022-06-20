https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796900590.html
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар" - РИА Новости, 20.06.2022
Спецоперация, 20 июня: российские военные уничтожили "Байрактар"
Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:17
2022-06-20T23:17
2022-06-20T23:26
специальная военная операция на украине
стефан дюжаррик
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анналена бербок
украина
россия
одкб
евросоюз
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786440147_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_11d3aa0cfdff41f15831d1b2025324d4.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Ход спецоперацииРоссийские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме Арциз под Одессой, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, а российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщает оборонное ведомство.Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России.В общей сложности, уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.ЧерноморнефтегазУкраина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут."Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Обстрелы ДонецкаУкраинские войска вновь подвергли в понедельник массированному обстрелу Донецк, над городом работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.Международная повесткаООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.Вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала открыть гуманитарные коридоры для беженцев на востоке Украины."Мой настоятельный призыв - гуманитарное международное право должно соблюдаться во всех пунктах этой войны. Это означает, прежде всего, доступ к гуманитарному обеспечению, к лекарствам, что люди, которые сейчас захвачены на востоке Украины, смогли бы выйти. Нужны гуманитарные коридоры, и мы будем продолжать каждый день работу над тем, чтобы поддержать Международный Комитет Красного Креста", - сказала Бербок на полях встречи главы МИД ЕС в Люксембурге.Власти ФРГ ведут переговоры с Польшей и Румынией по вопросу о вывозе зерна из Украины, заявила журналистам в Люксембурге глава германского МИД Анналена Бербок.Проект оборонного бюджета США предполагает 450 миллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе. Как говорится в документе, шефу Пентагона предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов. Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом.Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире, следует из опубликованного заявления главы Белого дома.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. "Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", - сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.Глава Евросовета Шарль Мишель в своем послании к европейским лидерам заявил, что призовет их на предстоящем саммите 23-24 июня в Брюсселе предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии."Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии в ЕС. Я призову вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220610/bayraktar-1794648684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стефан дюжаррик, дмитрий песков (спецпредставитель президента), анналена бербок, украина, россия, одкб, евросоюз, оон, сша, миг-29
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар", а ООН готова расширять свое присутствие на Украине, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
Ход спецоперации
Российские военные высокоточной ракетой "Оникс" уничтожили станцию управления беспилотниками "Байрактар" и две такие машины на аэродроме Арциз под Одессой, говорится в сводке Минобороны России, распространенной в понедельник.
Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29
и девять беспилотников, а российская оперативно-тактическая и армейская авиация за минувшие сутки поразила 47 районов сосредоточения украинских войск, сообщает оборонное ведомство.
Кроме того, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 450 националистов, 13 танков и других бронемашин, а также 16 спецавтомобилей в ходе спецоперации на Украине, говорится в сводке Минобороны России.
В общей сложности, уже почти 3,7 тысячи украинских танков и других боевых бронемашин уничтожены в ходе российской специальной военной операции, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Черноморнефтегаз
Украина утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", установленным на Одесском месторождении. По информации сенатора от Крыма Ольги Ковитиди
, больше всего досталось платформе БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет; пять человек эвакуированы, трое из них ранены, еще семерых ищут.
"Территория Крыма вся прикрыта. С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь никому ничего не угрожает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Обстрелы Донецка
Украинские войска вновь подвергли в понедельник массированному обстрелу Донецк, над городом работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник украинские войска в 14.05 мск выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка
, заявили в представительстве ДНР
в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уничтоженная шахта и сгоревшие автомобили: последствия обстрелов Донецка
1 из 14
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.
2 из 14
Это одни из самых густонаселенных районов города.
3 из 14
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
4 из 14
Повреждения получили жилые дома, автомобили.
5 из 14
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
6 из 14
При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.
7 из 14
Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
8 из 14
Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.
9 из 14
При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".
10 из 14
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.
11 из 14
Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.
12 из 14
При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.
13 из 14
Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
1 из 14
Украинские войска обстреляли Куйбышевский, Петровский и Ворошиловский районы Донецка.
2 из 14
Это одни из самых густонаселенных районов города.
3 из 14
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка.
4 из 14
Повреждения получили жилые дома, автомобили.
5 из 14
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
6 из 14
При обстреле Ворошиловского района города пострадали 13 мирных жителей, в том числе один ребенок.
7 из 14
Девушка с кошкой на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка.
8 из 14
Повреждения получили две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.
9 из 14
При обстреле украинские войска уничтожили шахту имени Челюскинцев. Удары наносились из минометов, "Градов" и "Ураганов".
10 из 14
Следственный комитет России даст правовую оценку обстрелам Донецка со стороны украинских войск.
11 из 14
Группа следователей осмотрела места происшествий. Они зафиксировали части ракет системы залпового огня, повреждения жилых домов и опросили свидетелей.
12 из 14
При обстреле с позиций украинских боевиков в Донецке был обесточен Петровский водоузел.
13 из 14
Петровский район Донецка находится на западной окраине города. С 2014 года он регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
14 из 14
Мужчина выносит разбитое стекло у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка после обстрелов украинскими войсками.
Интенсивность обстрелов Донецка украинскими войсками на этой неделе не снизилась, город продолжают активно бомбить, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Российские следователи направили в прокуратуры ДНР и ЛНР
первые десять уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении мирного населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России
.
Международная повестка
ООН
готова расширять свое присутствие на Украине
, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик
.
"Мы готовы к дальнейшему расширению нашего присутствия, но нам нужно, чтобы стороны (конфликта) выполнили свою часть работы", - сказал он на брифинге. По словам Дюжаррика, ООН получает информацию о массированных обстрелах территорий, как подконтрольных украинскому правительству, так и не контролирумых им. "ООН призывает стороны к соблюдению (международного) права", - сказал он.
Вариант привлечения сил ОДКБ
к спецоперации на Украине не рассматривался, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
призвала открыть гуманитарные коридоры для беженцев на востоке Украины.
"Мой настоятельный призыв - гуманитарное международное право должно соблюдаться во всех пунктах этой войны. Это означает, прежде всего, доступ к гуманитарному обеспечению, к лекарствам, что люди, которые сейчас захвачены на востоке Украины, смогли бы выйти. Нужны гуманитарные коридоры, и мы будем продолжать каждый день работу над тем, чтобы поддержать Международный Комитет Красного Креста", - сказала Бербок на полях встречи главы МИД ЕС
в Люксембурге
.
Власти ФРГ
ведут переговоры с Польшей
и Румынией
по вопросу о вывозе зерна из Украины, заявила журналистам в Люксембурге глава германского МИД Анналена Бербок.
Проект оборонного бюджета США
предполагает 450 миллионов долларов на поддержку Украины в разведке и безопасности, говорится в опубликованном профильным комитетом палаты представителей документе. Как говорится в документе, шефу Пентагона
предлагается предоставить полномочия "по предоставлению поддержки в сфере разведки и безопасности правительству Украины", для этого в 2023 фискальном году (истекает 1 октября 2023 года) предлагается выделить 450 миллионов долларов. Эта сумма на 150 миллионов долларов превышает ранее запрошенную на соответствующие нужды президентом США Джо Байденом
.
Президент США Джо Байден обвинил Россию в рекордном росте числа беженцев в мире, следует из опубликованного заявления главы Белого дома.
"В результате войны России против Украины мы недавно достигли мрачной отметки: по данным Агентства ООН по делам беженцев, в настоящее время более ста миллионов человек являются насильственно перемещенными лицами, больше, чем когда-либо в истории. Мы уже показали, приняв более 80 тысяч афганцев в нашей стране за последний год и взяв на себя обязательство предоставить временное убежище десяткам тысяч украинцев, что будем и дальше оставаться примером", - заявил Байден.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал плененных на Украине американцев "солдатами удачи", участвовавшими в нападениях на российских военных, и дал понять, что они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. "Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность... за те преступления, которые совершили", - сказал Песков в интервью телеканалу MSNBC.
Глава Евросовета Шарль Мишель
в своем послании к европейским лидерам заявил, что призовет их на предстоящем саммите 23-24 июня в Брюсселе
предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии
.
"Настало время признать, что будущее Украины, Молдавии и Грузии
в ЕС. Я призову вас предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии", - говорится в документе.