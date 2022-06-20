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Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи - РИА Новости, 20.06.2022
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Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи - РИА Новости, 20.06.2022
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
2022-06-20T10:49
2022-06-20T10:49
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353
60
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
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видео, сова, санкт-петербург
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
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10:49 20.06.2022
 

Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи

Читать ria.ru в
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
 
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