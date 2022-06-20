Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи

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В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.