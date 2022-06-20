https://ria.ru/20220620/sova-1796675410.html
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи - РИА Новости, 20.06.2022
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
2022-06-20T10:49
2022-06-20T10:49
2022-06-20T10:49
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
2022-06-20T10:49
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PT1M18S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сова, санкт-петербург
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.
2022-06-20T10:49
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PT1M18S
Краснокнижная сова в руках фотографов, или Спасение хищника из неволи
В Санкт-Петербурге двое мужчин промышляли незаконной деятельностью, предлагая жителям города сфотографироваться с краснокнижной совой. Птицу изъяли и поместили в госпиталь, по факту незаконного использования хищника возбуждено административное дело.