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В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796825120.html
В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь
В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь - РИА Новости, 20.06.2022
В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь
Люди в Северодонецке в Луганской Народной республике находятся в критической ситуации, поскольку туда практически невозможно доставить гуманитарную помощь,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:54
2022-06-20T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
андрей марочко
северодонецк
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Люди в Северодонецке в Луганской Народной республике находятся в критической ситуации, поскольку туда практически невозможно доставить гуманитарную помощь, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Люди, которые оказались, по сути, в заложниках в населенном пункте Северодонецк, в очень сложной ситуации, я бы назвал ее даже критической, поскольку туда гуманитарную помощь подвезти практически невозможно", - сказал Марочко в эфире канала "Россия 24". Он добавил, что силы ЛНР и РФ пытаются доставлять туда провизию и эвакуировать оттуда раненых, но это сложно из-за украинских наблюдательных постов, фиксирующих передвижение и обстреливающих любую технику - и гражданскую, и военную.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, андрей марочко, северодонецк
17:54 20.06.2022 (обновлено: 18:02 20.06.2022)
 
В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь

Офицер народной милиции Марочко: доставить помощь в Северодонецк практически невозможно

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкУлица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке
Улица, ведущая к химическому комбинату Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица, ведущая к химическому комбинату "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Люди в Северодонецке в Луганской Народной республике находятся в критической ситуации, поскольку туда практически невозможно доставить гуманитарную помощь, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Люди, которые оказались, по сути, в заложниках в населенном пункте Северодонецк, в очень сложной ситуации, я бы назвал ее даже критической, поскольку туда гуманитарную помощь подвезти практически невозможно", - сказал Марочко в эфире канала "Россия 24". Он добавил, что силы ЛНР и РФ пытаются доставлять туда провизию и эвакуировать оттуда раненых, но это сложно из-за украинских наблюдательных постов, фиксирующих передвижение и обстреливающих любую технику - и гражданскую, и военную.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Город Северодонецк - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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