https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796825120.html

В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь

В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь - РИА Новости, 20.06.2022

В ЛНР заявили о невозможности доставить жителям Северодонецка гумпомощь

Люди в Северодонецке в Луганской Народной республике находятся в критической ситуации, поскольку туда практически невозможно доставить гуманитарную помощь,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:54

2022-06-20T17:54

2022-06-20T18:02

специальная военная операция на украине

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ситуация в днр и лнр

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андрей марочко

северодонецк

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Люди в Северодонецке в Луганской Народной республике находятся в критической ситуации, поскольку туда практически невозможно доставить гуманитарную помощь, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Люди, которые оказались, по сути, в заложниках в населенном пункте Северодонецк, в очень сложной ситуации, я бы назвал ее даже критической, поскольку туда гуманитарную помощь подвезти практически невозможно", - сказал Марочко в эфире канала "Россия 24". Он добавил, что силы ЛНР и РФ пытаются доставлять туда провизию и эвакуировать оттуда раненых, но это сложно из-за украинских наблюдательных постов, фиксирующих передвижение и обстреливающих любую технику - и гражданскую, и военную.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220620/severodonetsk-1796734544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, андрей марочко, северодонецк