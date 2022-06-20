https://ria.ru/20220620/schenok-1796650340.html

В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка

В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка - РИА Новости, 20.06.2022

В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка

Жительницу поселка Прогресс Амурской области приговорили к лишению свободы на более чем 1 год колонии за попытку убийства щенка, сообщает региональная... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T08:20

2022-06-20T08:20

2022-06-20T08:20

россия

происшествия

амурская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жительницу поселка Прогресс Амурской области приговорили к лишению свободы на более чем 1 год колонии за попытку убийства щенка, сообщает региональная прокуратура.По данным надзорного ведомства, в начале февраля 40-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила избавиться и лишить жизни своего 4-месячного щенка. Она "причинила тяжкий вред здоровью собаки и покинула квартиру, полагая, что щенок погибнет". Но, животное успели обнаружить и спасти, оказав помощь в ветеринарной клинике."Приговором мирового судьи Прогрессовского судебного участка осуждена жительница поселка Прогресс... Она признана виновной по части 3 статьи 30, части 1 статьи 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животным). Суд назначил виновной один год три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - информирует областная прокуратура.Отмечается, что ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности, была осуждена за кражу.

https://ria.ru/20211201/sobaka-1761628606.html

россия

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, амурская область