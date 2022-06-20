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В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка - РИА Новости, 20.06.2022
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В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка
В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка - РИА Новости, 20.06.2022
В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка
Жительницу поселка Прогресс Амурской области приговорили к лишению свободы на более чем 1 год колонии за попытку убийства щенка, сообщает региональная... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T08:20
2022-06-20T08:20
россия
происшествия
амурская область
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жительницу поселка Прогресс Амурской области приговорили к лишению свободы на более чем 1 год колонии за попытку убийства щенка, сообщает региональная прокуратура.По данным надзорного ведомства, в начале февраля 40-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила избавиться и лишить жизни своего 4-месячного щенка. Она "причинила тяжкий вред здоровью собаки и покинула квартиру, полагая, что щенок погибнет". Но, животное успели обнаружить и спасти, оказав помощь в ветеринарной клинике."Приговором мирового судьи Прогрессовского судебного участка осуждена жительница поселка Прогресс... Она признана виновной по части 3 статьи 30, части 1 статьи 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животным). Суд назначил виновной один год три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - информирует областная прокуратура.Отмечается, что ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности, была осуждена за кражу.
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россия, происшествия, амурская область
08:20 20.06.2022
 
В Приамурье женщине дали срок за попытку убить щенка

Жительнице поселка Прогресс Амурской области дали срок за попытку убить щенка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Жительницу поселка Прогресс Амурской области приговорили к лишению свободы на более чем 1 год колонии за попытку убийства щенка, сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в начале февраля 40-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила избавиться и лишить жизни своего 4-месячного щенка. Она "причинила тяжкий вред здоровью собаки и покинула квартиру, полагая, что щенок погибнет". Но, животное успели обнаружить и спасти, оказав помощь в ветеринарной клинике.
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"Приговором мирового судьи Прогрессовского судебного участка осуждена жительница поселка Прогресс... Она признана виновной по части 3 статьи 30, части 1 статьи 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животным). Суд назначил виновной один год три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - информирует областная прокуратура.
Отмечается, что ранее гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности, была осуждена за кражу.
 
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