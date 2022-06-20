https://ria.ru/20220620/samolety-1796640589.html

Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов

Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов - РИА Новости, 20.06.2022

Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов

Сейчас идут обсуждения о возрождении завода "Авиакор" для возобновления производства самолетов, сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:06

2022-06-20T03:06

2022-06-20T04:10

экономика

санкт-петербург

авиакор

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-154

ан-140

самарская область

дмитрий азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Сейчас идут обсуждения о возрождении завода "Авиакор" для возобновления производства самолетов, сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях ПМЭФ."Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле", — отметил Азаров.Он напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов."Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на "Авиакоре", — подчеркнул губернатор.По мнению главы региона, будущее самарского завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК)."Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, "Авиакор" получит второе рождение. Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты", — пояснил Азаров.Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220305/aviatsiya-1776643481.html

https://ria.ru/20220524/detali-1790468183.html

санкт-петербург

самарская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, санкт-петербург, авиакор, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-154, ан-140, самарская область, дмитрий азаров, россия