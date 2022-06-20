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Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов - РИА Новости, 20.06.2022
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Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов
Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов - РИА Новости, 20.06.2022
Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов
Сейчас идут обсуждения о возрождении завода "Авиакор" для возобновления производства самолетов, сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:06
2022-06-20T04:10
экономика
санкт-петербург
авиакор
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-154
ан-140
самарская область
дмитрий азаров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Сейчас идут обсуждения о возрождении завода "Авиакор" для возобновления производства самолетов, сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях ПМЭФ."Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле", — отметил Азаров.Он напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов."Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на "Авиакоре", — подчеркнул губернатор.По мнению главы региона, будущее самарского завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК)."Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, "Авиакор" получит второе рождение. Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты", — пояснил Азаров.Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220305/aviatsiya-1776643481.html
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экономика, санкт-петербург, авиакор, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-154, ан-140, самарская область, дмитрий азаров, россия
03:06 20.06.2022 (обновлено: 04:10 20.06.2022)
 
Глава Самарской области: "Авиакор" может возобновить производство самолетов

Глава Самарской области Азаров: завод "Авиакор" может возобновить производство самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Сейчас идут обсуждения о возрождении завода "Авиакор" для возобновления производства самолетов, сообщил РИА Новости губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на полях ПМЭФ.
"Я хочу, чтобы предприятие вновь выпускало самолеты. Мы понимаем, какие самолеты, но говорить об этом рано... Это процесс не быстрый… Я надеюсь, что нам многое удастся сделать для возрождения в полной мере выпуска самолетов на самарской земле", — отметил Азаров.
Он напомнил, что в последние годы завод занимался ремонтными работами, добивался контрактов на изготовление отдельных узлов и агрегатов.
"Но они же авиастроители. Конечно, они все мечтали о том, чтобы заниматься не только ремонтом, но и восстановить производство самолетов на "Авиакоре", — подчеркнул губернатор.
По мнению главы региона, будущее самарского завода во многом зависит от правильного взаимодействия с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).
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"Если предприятию и собственнику предприятия удастся выстроить правильную систему взаимоотношений и кооперации, то, уверен, "Авиакор" получит второе рождение. Здесь рано говорить о фиксации каких-либо договоренностей, но со своей стороны я поспособствую тому, чтобы такие договоренности были достигнуты", — пояснил Азаров.
Самарский завод "Авиакор" ранее специализировался на производстве самолетов Ту-154 и Ан-140.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2022ЭкономикаСанкт-ПетербургАвиакорОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-154Ан-140Самарская областьДмитрий АзаровРоссия
 
 
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