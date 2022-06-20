Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов
Беглов: ПМЭФ показал, что Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. При проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия и Санкт-Петербург показали, что открыты миру, рады гостям из дружественных стран и готовы к диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Вместе мы сделали большое дело. Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных государств. И готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.