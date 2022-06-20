https://ria.ru/20220620/rossiya-1796842797.html

Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов

Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов - РИА Новости, 20.06.2022

Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов

При проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия и Санкт-Петербург показали, что открыты миру, рады гостям из дружественных... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T19:00

2022-06-20T19:00

2022-06-20T19:00

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

общество

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. При проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия и Санкт-Петербург показали, что открыты миру, рады гостям из дружественных стран и готовы к диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России, сообщил губернатор города Александр Беглов."Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Вместе мы сделали большое дело. Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных государств. И готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796421899.html

россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, общество, александр беглов