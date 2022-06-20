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Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов - РИА Новости, 20.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/rossiya-1796842797.html
Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов
Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов - РИА Новости, 20.06.2022
Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов
При проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия и Санкт-Петербург показали, что открыты миру, рады гостям из дружественных... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T19:00
2022-06-20T19:00
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. При проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия и Санкт-Петербург показали, что открыты миру, рады гостям из дружественных стран и готовы к диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России, сообщил губернатор города Александр Беглов."Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Вместе мы сделали большое дело. Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных государств. И готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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россия, санкт-петербург, общество, александр беглов
19:00 20.06.2022
 
Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу, заявил Беглов

Беглов: ПМЭФ показал, что Россия и Петербург открыты миру и готовы к диалогу

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. При проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия и Санкт-Петербург показали, что открыты миру, рады гостям из дружественных стран и готовы к диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Вместе мы сделали большое дело. Не просто помогли развитию Петербурга, а показали, что город и страна открыты миру. Россия не идет по пути самоизоляции. Мы всегда рады гостям из дружественных государств. И готовы к открытому диалогу со всеми, кому интересен бизнес в России", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума у стенда компании МойОфис - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 14:30Петербургский международный экономический форум — 2022
ПМЭФ-2022. День четвертый: итоги и планы на будущее
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияСанкт-ПетербургОбществоАлександр Беглов
 
 
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