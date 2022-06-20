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Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305" - РИА Новости, 20.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220620/raketa-1796707045.html
Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305"
Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305" - РИА Новости, 20.06.2022
Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305"
Высокоточная ракета "Изделие 305" способна самостоятельно распознавать цели и поражать их и не требует захода вертолета в зону действия вражеской ПВО, рассказал РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:13
2022-06-20T12:13
новое оружие россии
безопасность
россия
алексей леонков
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Высокоточная ракета "Изделие 305" способна самостоятельно распознавать цели и поражать их и не требует захода вертолета в зону действия вражеской ПВО, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов. По его словам, новые ракеты обеспечивают отклонение от линии прицеливания не более двух метров.По его словам, за счет головки самонаведения и инерциальной системы "305" может работать в трех режимах: "выстрелил и забыл", когда ракета захватывает цель еще на подвеске вертолета, а после пуска самостоятельно в нее летит; в режиме наведения с помощью систем обнаружения цели, стоящих на вертолете; режиме, при котором инфракрасная головка самонаведения обнаруживает цели, не видимые пилоту из кабины, четко определяет, что это за цели, и поражает их."Дальность ее применения составляет 14,5 километра, при этом скорость, с которой она летит к цели, это порядка 250 метров в секунду… Масса боевой части составляет порядка 26 килограммов, она осколочно-фугасного действия, что позволяет поражать как живую силу противника, так и бронированные и легкобронированные цели", - рассказал Леонков.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794862323.html
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безопасность, россия, алексей леонков, вооруженные силы рф, украина
12:13 20.06.2022
 
Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305"

Военный эксперт Леонков: высокоточная ракета "305" может поражать не видимые пилоту цели

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 ВС РФ наносит авиаудар
Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ наносит авиаудар - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ наносит авиаудар. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Высокоточная ракета "Изделие 305" способна самостоятельно распознавать цели и поражать их и не требует захода вертолета в зону действия вражеской ПВО, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов. По его словам, новые ракеты обеспечивают отклонение от линии прицеливания не более двух метров.
"В отличие от тех ракет, которыми у нас сейчас вертолеты вооружены, у них немного другие способы наведения, и когда существует прикрытие ПВО, вертолет с "изделием 305" может не входить в зону действия ПВО, но при этом поражать цели", - сказал Леонков.
По его словам, за счет головки самонаведения и инерциальной системы "305" может работать в трех режимах: "выстрелил и забыл", когда ракета захватывает цель еще на подвеске вертолета, а после пуска самостоятельно в нее летит; в режиме наведения с помощью систем обнаружения цели, стоящих на вертолете; режиме, при котором инфракрасная головка самонаведения обнаруживает цели, не видимые пилоту из кабины, четко определяет, что это за цели, и поражает их.
"Дальность ее применения составляет 14,5 километра, при этом скорость, с которой она летит к цели, это порядка 250 метров в секунду… Масса боевой части составляет порядка 26 килограммов, она осколочно-фугасного действия, что позволяет поражать как живую силу противника, так и бронированные и легкобронированные цели", - рассказал Леонков.
Удары вертолетов Ка-52 по опорным пунктам украинских военных. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияАлексей ЛеонковВооруженные силы РФУкраина
 
 
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