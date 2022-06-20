https://ria.ru/20220620/raketa-1796707045.html

Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305"

Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305" - РИА Новости, 20.06.2022

Эксперт рассказал об особенностях новой высокоточной ракеты "305"

Высокоточная ракета "Изделие 305" способна самостоятельно распознавать цели и поражать их и не требует захода вертолета в зону действия вражеской ПВО, рассказал РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:13

2022-06-20T12:13

2022-06-20T12:13

новое оружие россии

безопасность

россия

алексей леонков

вооруженные силы рф

украина

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Высокоточная ракета "Изделие 305" способна самостоятельно распознавать цели и поражать их и не требует захода вертолета в зону действия вражеской ПВО, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов. По его словам, новые ракеты обеспечивают отклонение от линии прицеливания не более двух метров.По его словам, за счет головки самонаведения и инерциальной системы "305" может работать в трех режимах: "выстрелил и забыл", когда ракета захватывает цель еще на подвеске вертолета, а после пуска самостоятельно в нее летит; в режиме наведения с помощью систем обнаружения цели, стоящих на вертолете; режиме, при котором инфракрасная головка самонаведения обнаруживает цели, не видимые пилоту из кабины, четко определяет, что это за цели, и поражает их."Дальность ее применения составляет 14,5 километра, при этом скорость, с которой она летит к цели, это порядка 250 метров в секунду… Масса боевой части составляет порядка 26 килограммов, она осколочно-фугасного действия, что позволяет поражать как живую силу противника, так и бронированные и легкобронированные цели", - рассказал Леонков.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794862323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, алексей леонков, вооруженные силы рф, украина