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Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305" - РИА Новости, 20.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/rakety-1796637840.html
Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305"
Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305" - РИА Новости, 20.06.2022
Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305"
Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T01:07
2022-06-20T01:12
специальная военная операция на украине
безопасность
армия
россия
украина
в мире
москва
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что "новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров".Источник рассказал о различных режимах наведения у боеприпаса. При варианте "выстрелил — забыл" цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант — режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения."Изделие 305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.
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безопасность, армия, россия, украина, в мире, москва
01:07 20.06.2022 (обновлено: 01:12 20.06.2022)
 
Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305"

Россия в ходе спецоперации на Украине применила высокоточные авиационные ракеты "305"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты "305". Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров".
Источник рассказал о различных режимах наведения у боеприпаса. При варианте "выстрелил — забыл" цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант — режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения.
"Изделие 305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.
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