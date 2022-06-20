https://ria.ru/20220620/rakety-1796637840.html

Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305"

Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305" - РИА Новости, 20.06.2022

Источник: Россия применила на Украине новые высокоточные ракеты "305"

Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T01:07

2022-06-20T01:07

2022-06-20T01:12

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия в рамках спецоперации на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты "305" для уничтожения важных военных объектов, сообщил РИА Новости информированный источник.Он уточнил, что "новые ракеты обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от линии прицеливания не более двух метров".Источник рассказал о различных режимах наведения у боеприпаса. При варианте "выстрелил — забыл" цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН) ракеты, когда она находится еще на подвеске вертолета, после пуска боеприпас полностью автономен. Другой вариант — режим телеуправления, когда пуск производится вне видимости объекта поражения по переданным координатам. При этом ракета летит в инерциальном режиме, а при подлете к цели включается ГСН, изображение с которой передается на экран оператора вооружения в кабине вертолета. Оператор опознает и указывает цель головке самонаведения."Изделие 305" впервые представили на выставке "Армия-2021". Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, ее стартовый вес — 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части — 25 килограммов.

https://ria.ru/20220619/tor-1796533226.html

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