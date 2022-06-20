https://ria.ru/20220620/pvo-1796688134.html

Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.06.2022

Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T11:24

2022-06-20T11:24

2022-06-20T13:23

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

днепропетровская область

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, курган Могила Кулича, Томина Балка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.

https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html

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Екатерина Зайцева

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Конашенков об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Конашенков об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области. 2022-06-20T11:24 true PT3M41S

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Екатерина Зайцева

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