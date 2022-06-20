https://ria.ru/20220620/pvo-1796688134.html
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.06.2022
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:24
2022-06-20T11:24
2022-06-20T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, курган Могила Кулича, Томина Балка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.
https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html
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Конашенков об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Конашенков об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области.
2022-06-20T11:24
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PT3M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:24 20.06.2022 (обновлено: 13:23 20.06.2022)
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области