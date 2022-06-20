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Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/pvo-1796688134.html
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 20.06.2022
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T11:24
2022-06-20T13:23
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, курган Могила Кулича, Томина Балка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, российской ПВО были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.
https://ria.ru/20220620/raketa-1796686181.html
днепропетровская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
херсонская область
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Конашенков об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Конашенков об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепропетровской области.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, харьковская область, херсонская область , россия, украина, миг-29
11:24 20.06.2022 (обновлено: 13:23 20.06.2022)
 
Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в Днепропетровской области

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили один украинский истребитель МиГ-29 и девять беспилотников, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты в воздухе девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Алисовка Харьковской области, Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики, Гречишкино Луганской Народной Республики, курган Могила Кулича, Томина Балка и Чернобаевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, российской ПВО были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в Харьковской области и ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьХерсонская областьРоссияУкраинаМиГ-29
 
 
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