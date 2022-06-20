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Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.06.2022
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Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.06.2022
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин неслучайно выбрал день рождения главы Китая Си Цзиньпина для переговоров, пишет профессор государственного управления в колледже РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:22
2022-06-20T14:42
в мире
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин неслучайно выбрал день рождения главы Китая Си Цзиньпина для переговоров, пишет профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg."Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу", — отмечается в материале.Автор пишет, что когда-то отношения между Россией и Китаем напоминали "брак по расчету", однако сегодня Москва и Пекин видят друг в друге надежного союзника в противостоянии Вашингтону. "Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны, в то время как силы, которые могут их разъединить, слабее", — говорится в публикации. По мнению профессора, особую роль играют личные близкие отношения Путина и Си Цзиньпина. Автор считает, что они разделяют схожие ценности и глубокую антипатию к Западу. Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпинем состоялся 15 июня, лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Кроме того, в Пекине отметили, что действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов ее безопасности правомерны.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны усилили санкционное давление на Москву, многие иностранные компании приостановили работу на территории России, некоторые страны заморозили активы российских банков.По словам российского лидера, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай
12:22 20.06.2022 (обновлено: 14:42 20.06.2022)
 
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина

Bloomberg: президент России Путин направил послание Западу через поздравление Си Цзиньпина

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин неслучайно выбрал день рождения главы Китая Си Цзиньпина для переговоров, пишет профессор государственного управления в колледже Клермонт Маккенна Минсин Пей для издания Bloomberg.
"Путин и Си, которые встречались друг с другом 38 раз с 2013 года, по сообщениям, являются близкими друзьями. Их телефонный разговор был приурочен к дню рождения лидера Китая, но он был организован и для того, чтобы отправить послание Западу", — отмечается в материале.
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Автор пишет, что когда-то отношения между Россией и Китаем напоминали "брак по расчету", однако сегодня Москва и Пекин видят друг в друге надежного союзника в противостоянии Вашингтону.

"Узы, объединяющие Россию и Китай, сильнее, чем во времена холодной войны, в то время как силы, которые могут их разъединить, слабее", — говорится в публикации.

По мнению профессора, особую роль играют личные близкие отношения Путина и Си Цзиньпина. Автор считает, что они разделяют схожие ценности и глубокую антипатию к Западу.

Телефонный разговор между Путиным и Си Цзиньпинем состоялся 15 июня, лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Кроме того, в Пекине отметили, что действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов ее безопасности правомерны.
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По словам российского лидера, такие действия Запада направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Санкции уже обернулись экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты питания.
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