https://ria.ru/20220620/proekt-1796284534.html

Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу

Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу - РИА Новости, 20.06.2022

Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу

В минувшее воскресенье на НТВ состоялся финал второго сезона музыкального проекта "Ты супер! 60+". На сцене выступили 43 участника. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:00

2022-06-20T10:00

2022-06-20T10:09

общество

нтв (телеканал)

шоу "ты супер"

ильдар абдразаков

ирина дубцова

валерия (алла перфилова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796291621_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_d678885668fbb86c05d6957bd3cf0380.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости В минувшее воскресенье на НТВ состоялся финал второго сезона музыкального проекта "Ты супер! 60+". На сцене выступили 43 участника.В жюри проекта вошли оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии "Грэмми" и лауреат премии "Золотая маска" Ильдар Абдразаков; певица, народная артистка России Валерия; поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.Победителем второго сезона "Ты супер! 60+" стал Михаил Рыжов из села Вяземка Пензенской области. Михал Михалыч – самый возрастной участник проекта, ему 82 года. Много лет от отдал сцене, работал с Ансамблем песни и пляски Группы Советских войск в Германии, был солистом-вокалистом Москонцерта, работал в оркестре легендарного джазового музыканта Эди Рознера.Международный музыкальный проект "Ты супер! 60+" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20220520/proekt-1789725974.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, нтв (телеканал), шоу "ты супер", ильдар абдразаков, ирина дубцова, валерия (алла перфилова)