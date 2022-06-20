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Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу - РИА Новости, 20.06.2022
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Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу
Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу - РИА Новости, 20.06.2022
Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу
В минувшее воскресенье на НТВ состоялся финал второго сезона музыкального проекта "Ты супер! 60+". На сцене выступили 43 участника. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:00
2022-06-20T10:09
общество
нтв (телеканал)
шоу "ты супер"
ильдар абдразаков
ирина дубцова
валерия (алла перфилова)
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости В минувшее воскресенье на НТВ состоялся финал второго сезона музыкального проекта "Ты супер! 60+". На сцене выступили 43 участника.В жюри проекта вошли оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии "Грэмми" и лауреат премии "Золотая маска" Ильдар Абдразаков; певица, народная артистка России Валерия; поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.Победителем второго сезона "Ты супер! 60+" стал Михаил Рыжов из села Вяземка Пензенской области. Михал Михалыч – самый возрастной участник проекта, ему 82 года. Много лет от отдал сцене, работал с Ансамблем песни и пляски Группы Советских войск в Германии, был солистом-вокалистом Москонцерта, работал в оркестре легендарного джазового музыканта Эди Рознера.Международный музыкальный проект "Ты супер! 60+" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.
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общество, нтв (телеканал), шоу "ты супер", ильдар абдразаков, ирина дубцова, валерия (алла перфилова)
10:00 20.06.2022 (обновлено: 10:09 20.06.2022)
 

Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу

© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
Финал Ты супер! 60+ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : PR НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости В минувшее воскресенье на НТВ состоялся финал второго сезона музыкального проекта "Ты супер! 60+". На сцене выступили 43 участника.
В жюри проекта вошли оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии "Грэмми" и лауреат премии "Золотая маска" Ильдар Абдразаков; певица, народная артистка России Валерия; поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
Финал Ты супер! 60+
1 из 3
Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
Финал Ты супер! 60+
2 из 3
Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
Финал Ты супер! 60+
3 из 3
Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
1 из 3
Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
2 из 3
Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
3 из 3
Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
Победителем второго сезона "Ты супер! 60+" стал Михаил Рыжов из села Вяземка Пензенской области. Михал Михалыч – самый возрастной участник проекта, ему 82 года. Много лет от отдал сцене, работал с Ансамблем песни и пляски Группы Советских войск в Германии, был солистом-вокалистом Москонцерта, работал в оркестре легендарного джазового музыканта Эди Рознера.
Международный музыкальный проект "Ты супер! 60+" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.
Съемки программы НТВ Ты супер! - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 14:24Шоубиз
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ОбществоНТВ (телеканал)Шоу "Ты супер"Ильдар АбдразаковИрина ДубцоваВалерия (Алла Перфилова)
 
 
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