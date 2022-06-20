10:00 20.06.2022 (обновлено: 10:09 20.06.2022)
Второй сезон музыкального проекта "Ты супер! 60+" подошел к концу
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости В минувшее воскресенье на НТВ состоялся финал второго сезона музыкального проекта "Ты супер! 60+". На сцене выступили 43 участника.
В жюри проекта вошли оперный певец, заслуженный артист России, двукратный обладатель премии "Грэмми" и лауреат премии "Золотая маска" Ильдар Абдразаков; певица, народная артистка России Валерия; поэт, певица и композитор Ирина Дубцова и певец, поэт и музыкант Стас Пьеха.
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
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Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
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Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
© Фото : PR НТВФинал "Ты супер! 60+"
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Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
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Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
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Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
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Финал "Ты супер! 60+"
© Фото : PR НТВ
Победителем второго сезона "Ты супер! 60+" стал Михаил Рыжов из села Вяземка Пензенской области. Михал Михалыч – самый возрастной участник проекта, ему 82 года. Много лет от отдал сцене, работал с Ансамблем песни и пляски Группы Советских войск в Германии, был солистом-вокалистом Москонцерта, работал в оркестре легендарного джазового музыканта Эди Рознера.
Международный музыкальный проект "Ты супер! 60+" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik.