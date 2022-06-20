https://ria.ru/20220620/pomosch-1796669195.html

Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей

Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей - РИА Новости, 20.06.2022

Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей

Фонд президентских грантов поддержал 91 российский проект по помощи Донбассу на сумму 244 миллиона рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:20

2022-06-20T10:20

2022-06-20T10:20

экономика

фонд президентских грантов

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

сергей кириенко

справедливая помощь доктора лизы

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал 91 российский проект по помощи Донбассу на сумму 244 миллиона рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда Антон Долгов."Принято решение о поддержке 91 проекта, которые получили наиболее высокие оценки независимых экспертов. Общая сумма грантов на эти проекты составит 244 миллиона (рублей)", - рассказал Долгов.Прием заявок на последний конкурс фонда проходил с 1 февраля по 15 марта. Как отметил Долгов, среди заявок не менее 350 инициатив были связаны с помощью гражданам из Донецкой и Луганской Народных Республик."Это не менее 3% от общего числа поданных проектов. Общественники запрашивали на реализацию своих инициатив 847 миллионов рублей", - добавил он.Проекты касались приема и адаптации беженцев, гуманитарной помощи, медицинской поддержки, в том числе психологической."В феврале этого года, с начала эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР в Россию, возникли новые вызовы, и на них сразу стали отзываться некоммерческие организации, как это было в пандемию", - сообщил исполнительный директор Фонда.Кроме того, он рассказал, что проекты по оказанию помощи жителям Донбасса были и раньше."События на Донбассе начались не вчера. Важно понимать, что сама суть работы НКО – это живая реакция живых людей на потребности тех, кому нужна помощь. Потому проекты, связанные с поддержкой жителей Донбасса, были и раньше", - сказал Долгов.Он привел в пример проект "Жить! Войне и смерти вопреки" благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", который получил поддержку Фонда в 2021 году."Тогда команда проекта обработала 824 обращения от донбассовцев с запросами на оказание специализированной медицинской помощи. 100 человек прошли плановые медицинские обследования, 70 детям сделали плановые операции, еще 40 человек получили жизненно необходимые лекарства", - отметил Долгов.Также, по его словам, в последнем конкурсе число "качественных проектов сильно увеличилось" по сравнению с прошлыми годами"Координационный комитет был вынужден принять решение о повышении уровня проходных баллов, чтобы уложиться в те средства, которые имелись в распоряжении фонда. Поддержку получили не все хорошие проекты, а лучшие из лучших", - рассказал он.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что некоммерческие организации ДНР и ЛНР смогут подать заявки на участие в конкурсе проектов Фонда президентских грантов уже в следующем году.

https://ria.ru/20220617/granty-1796033835.html

https://ria.ru/20220612/molodezh-1794923442.html

https://ria.ru/20220619/donbass-1796538132.html

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, фонд президентских грантов, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кириенко, справедливая помощь доктора лизы