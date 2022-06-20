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Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей - РИА Новости, 20.06.2022
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Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей
Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей - РИА Новости, 20.06.2022
Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей
Фонд президентских грантов поддержал 91 российский проект по помощи Донбассу на сумму 244 миллиона рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:20
2022-06-20T10:20
экономика
фонд президентских грантов
донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
сергей кириенко
справедливая помощь доктора лизы
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал 91 российский проект по помощи Донбассу на сумму 244 миллиона рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда Антон Долгов."Принято решение о поддержке 91 проекта, которые получили наиболее высокие оценки независимых экспертов. Общая сумма грантов на эти проекты составит 244 миллиона (рублей)", - рассказал Долгов.Прием заявок на последний конкурс фонда проходил с 1 февраля по 15 марта. Как отметил Долгов, среди заявок не менее 350 инициатив были связаны с помощью гражданам из Донецкой и Луганской Народных Республик."Это не менее 3% от общего числа поданных проектов. Общественники запрашивали на реализацию своих инициатив 847 миллионов рублей", - добавил он.Проекты касались приема и адаптации беженцев, гуманитарной помощи, медицинской поддержки, в том числе психологической."В феврале этого года, с начала эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР в Россию, возникли новые вызовы, и на них сразу стали отзываться некоммерческие организации, как это было в пандемию", - сообщил исполнительный директор Фонда.Кроме того, он рассказал, что проекты по оказанию помощи жителям Донбасса были и раньше."События на Донбассе начались не вчера. Важно понимать, что сама суть работы НКО – это живая реакция живых людей на потребности тех, кому нужна помощь. Потому проекты, связанные с поддержкой жителей Донбасса, были и раньше", - сказал Долгов.Он привел в пример проект "Жить! Войне и смерти вопреки" благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", который получил поддержку Фонда в 2021 году."Тогда команда проекта обработала 824 обращения от донбассовцев с запросами на оказание специализированной медицинской помощи. 100 человек прошли плановые медицинские обследования, 70 детям сделали плановые операции, еще 40 человек получили жизненно необходимые лекарства", - отметил Долгов.Также, по его словам, в последнем конкурсе число "качественных проектов сильно увеличилось" по сравнению с прошлыми годами"Координационный комитет был вынужден принять решение о повышении уровня проходных баллов, чтобы уложиться в те средства, которые имелись в распоряжении фонда. Поддержку получили не все хорошие проекты, а лучшие из лучших", - рассказал он.Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что некоммерческие организации ДНР и ЛНР смогут подать заявки на участие в конкурсе проектов Фонда президентских грантов уже в следующем году.
https://ria.ru/20220617/granty-1796033835.html
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экономика, фонд президентских грантов, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, сергей кириенко, справедливая помощь доктора лизы
10:20 20.06.2022
 
Проекты по помощи Донбассу получили поддержку на 244 миллиона рублей

Фонд президентских грантов поддержал проекты по помощи Донбассу на 244 миллиона рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Фонд президентских грантов поддержал 91 российский проект по помощи Донбассу на сумму 244 миллиона рублей, сообщил РИА Новости исполнительный директор фонда Антон Долгов.
"Принято решение о поддержке 91 проекта, которые получили наиболее высокие оценки независимых экспертов. Общая сумма грантов на эти проекты составит 244 миллиона (рублей)", - рассказал Долгов.
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НКО Донбасса смогут подавать заявки на российские гранты напрямую
Прием заявок на последний конкурс фонда проходил с 1 февраля по 15 марта. Как отметил Долгов, среди заявок не менее 350 инициатив были связаны с помощью гражданам из Донецкой и Луганской Народных Республик.
"Это не менее 3% от общего числа поданных проектов. Общественники запрашивали на реализацию своих инициатив 847 миллионов рублей", - добавил он.
Проекты касались приема и адаптации беженцев, гуманитарной помощи, медицинской поддержки, в том числе психологической.
"В феврале этого года, с начала эвакуации мирных жителей ДНР и ЛНР в Россию, возникли новые вызовы, и на них сразу стали отзываться некоммерческие организации, как это было в пандемию", - сообщил исполнительный директор Фонда.
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Кроме того, он рассказал, что проекты по оказанию помощи жителям Донбасса были и раньше.
"События на Донбассе начались не вчера. Важно понимать, что сама суть работы НКО – это живая реакция живых людей на потребности тех, кому нужна помощь. Потому проекты, связанные с поддержкой жителей Донбасса, были и раньше", - сказал Долгов.
Он привел в пример проект "Жить! Войне и смерти вопреки" благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", который получил поддержку Фонда в 2021 году.
"Тогда команда проекта обработала 824 обращения от донбассовцев с запросами на оказание специализированной медицинской помощи. 100 человек прошли плановые медицинские обследования, 70 детям сделали плановые операции, еще 40 человек получили жизненно необходимые лекарства", - отметил Долгов.
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Также, по его словам, в последнем конкурсе число "качественных проектов сильно увеличилось" по сравнению с прошлыми годами
"Координационный комитет был вынужден принять решение о повышении уровня проходных баллов, чтобы уложиться в те средства, которые имелись в распоряжении фонда. Поддержку получили не все хорошие проекты, а лучшие из лучших", - рассказал он.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что некоммерческие организации ДНР и ЛНР смогут подать заявки на участие в конкурсе проектов Фонда президентских грантов уже в следующем году.
 
ЭкономикаФонд президентских грантовДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСергей КириенкоСправедливая помощь Доктора Лизы
 
 
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