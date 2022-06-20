https://ria.ru/20220620/pmef-1796832548.html

Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное

Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное - РИА Новости, 20.06.2022

Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное

В Санкт-Петербурге успешно провели юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он состоялся вопреки давлению западных стран и собрал... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T18:27

2022-06-20T18:27

2022-06-20T18:37

петербургский международный экономический форум — 2022

александр беглов

экономика

владимир путин

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге успешно провели юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он состоялся вопреки давлению западных стран и собрал представителей более 140 государств и территорий, сообщил губернатор города Александр Беглов."На прошлой неделе о нашем городе говорил весь мир. Мы успешно провели юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. Он состоялся вопреки давлению западных стран, собрал представителей более 140 государств и территорий", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Беглов отметил, что ключевым моментом форума стала программная речь президента России Владимира Путина. "Глава государства раскрыл подлинные причины ухудшения ситуации в глобальной экономике. Напомнил, что мировые цены пошли в рост до начала специальной военной операции на Донбассе. Это результат безответственной политики Соединенных Штатов и их союзников по "большой семерке". Два последних года они печатали деньги в огромных количествах. Копили ничем не обеспеченные долги. А теперь хотят свалить свои ошибки на Россию", - сказал губернатор."Президент отметил устойчивость российской экономики перед лицом бездумных западных санкций и выдвинул новые, очень важные инициативы. Почти все они напрямую касаются Петербурга", - отметил Беглов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/pmef-1796413622.html

https://ria.ru/20220620/putin-1796712900.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

александр беглов, экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)