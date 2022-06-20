18:27 20.06.2022 (обновлено: 18:37 20.06.2022)
Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное
Губернатор Петербурга Беглов: ПМЭФ прошел успешно, вопреки давлению западных стран
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге успешно провели юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он состоялся вопреки давлению западных стран и собрал представителей более 140 государств и территорий, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"На прошлой неделе о нашем городе говорил весь мир. Мы успешно провели юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. Он состоялся вопреки давлению западных стран, собрал представителей более 140 государств и территорий", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов отметил, что ключевым моментом форума стала программная речь президента России Владимира Путина. "Глава государства раскрыл подлинные причины ухудшения ситуации в глобальной экономике. Напомнил, что мировые цены пошли в рост до начала специальной военной операции на Донбассе. Это результат безответственной политики Соединенных Штатов и их союзников по "большой семерке". Два последних года они печатали деньги в огромных количествах. Копили ничем не обеспеченные долги. А теперь хотят свалить свои ошибки на Россию", - сказал губернатор.
"Президент отметил устойчивость российской экономики перед лицом бездумных западных санкций и выдвинул новые, очень важные инициативы. Почти все они напрямую касаются Петербурга", - отметил Беглов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.