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Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное - РИА Новости, 20.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/pmef-1796832548.html
Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное
Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное - РИА Новости, 20.06.2022
Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное
В Санкт-Петербурге успешно провели юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он состоялся вопреки давлению западных стран и собрал... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T18:27
2022-06-20T18:37
петербургский международный экономический форум — 2022
александр беглов
экономика
владимир путин
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге успешно провели юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он состоялся вопреки давлению западных стран и собрал представителей более 140 государств и территорий, сообщил губернатор города Александр Беглов."На прошлой неделе о нашем городе говорил весь мир. Мы успешно провели юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. Он состоялся вопреки давлению западных стран, собрал представителей более 140 государств и территорий", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Беглов отметил, что ключевым моментом форума стала программная речь президента России Владимира Путина. "Глава государства раскрыл подлинные причины ухудшения ситуации в глобальной экономике. Напомнил, что мировые цены пошли в рост до начала специальной военной операции на Донбассе. Это результат безответственной политики Соединенных Штатов и их союзников по "большой семерке". Два последних года они печатали деньги в огромных количествах. Копили ничем не обеспеченные долги. А теперь хотят свалить свои ошибки на Россию", - сказал губернатор."Президент отметил устойчивость российской экономики перед лицом бездумных западных санкций и выдвинул новые, очень важные инициативы. Почти все они напрямую касаются Петербурга", - отметил Беглов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/pmef-1796413622.html
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александр беглов, экономика, владимир путин, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
18:27 20.06.2022 (обновлено: 18:37 20.06.2022)
 
Беглов оценил проведение ПМЭФ как успешное

Губернатор Петербурга Беглов: ПМЭФ прошел успешно, вопреки давлению западных стран

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге успешно провели юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он состоялся вопреки давлению западных стран и собрал представителей более 140 государств и территорий, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"На прошлой неделе о нашем городе говорил весь мир. Мы успешно провели юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум. Он состоялся вопреки давлению западных стран, собрал представителей более 140 государств и территорий", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 12:04Петербургский международный экономический форум — 2022
На ПМЭФ приехали представители более 140 стран и территорий
Беглов отметил, что ключевым моментом форума стала программная речь президента России Владимира Путина. "Глава государства раскрыл подлинные причины ухудшения ситуации в глобальной экономике. Напомнил, что мировые цены пошли в рост до начала специальной военной операции на Донбассе. Это результат безответственной политики Соединенных Штатов и их союзников по "большой семерке". Два последних года они печатали деньги в огромных количествах. Копили ничем не обеспеченные долги. А теперь хотят свалить свои ошибки на Россию", - сказал губернатор.
"Президент отметил устойчивость российской экономики перед лицом бездумных западных санкций и выдвинул новые, очень важные инициативы. Почти все они напрямую касаются Петербурга", - отметил Беглов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:22
Bloomberg: Путин зашифровал послание Западу в поздравлении Си Цзиньпина
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Александр БегловЭкономикаВладимир ПутинСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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