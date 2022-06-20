https://ria.ru/20220620/pmef-1796718793.html

На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток

На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток - РИА Новости, 20.06.2022

На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток

Необходимость стратегического поворота стран Латинской Америки на Восток и усиления сотрудничества с Россией обсуждалась на Петербургском международном... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:31

2022-06-20T12:31

2022-06-20T12:57

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

латинская америка

россия

азия

оон

фонд "росконгресс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость стратегического поворота стран Латинской Америки на Восток и усиления сотрудничества с Россией обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" обсуждались приоритеты экономического сотрудничества стран.Как сообщает "Росконгресс", участники мероприятия заявляли о необходимости переориентации стран Латинской Америки на сотрудничество с Россией и Азией, а также отмечали, что экономическое сотрудничество не должно опираться на политическую повестку."Латинская Америка должна переориентироваться, совершить стратегический поворот на Восток, в Азию — потому что мы являемся серьезным экспортером базовых продуктов питания, и, помимо валюты, это главная тема, которая влияет на торговые обмены", - приводит "Росконгресс" слова министра финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста Монтальван.Министр также отметил, что Россия должна нарастить инвестиции в Латинскую Америку, потому что сегодня уровень инвестиций в промышленность очень низкий, это открывает для всех серьезные возможности роста.Президент Центральноамериканского парламента (PARLACEN) Даниэль Ортега Рейес заявил, что сейчас происходит "сожжение мостов между Латинской Америкой и Европой"."Мы должны возвысить голос Латинской Америки, обратиться в ООН, предложить реформы, для того чтобы провести кампанию протеста против политики Европейского Союза", - приводит его слова "Росконгресс".

https://ria.ru/20220615/krizis-1795524728.html

https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html

латинская америка

россия

азия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, латинская америка, россия, азия, оон, фонд "росконгресс"