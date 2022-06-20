Рейтинг@Mail.ru
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/pmef-1796718793.html
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток - РИА Новости, 20.06.2022
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток
Необходимость стратегического поворота стран Латинской Америки на Восток и усиления сотрудничества с Россией обсуждалась на Петербургском международном... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:31
2022-06-20T12:57
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
латинская америка
россия
азия
оон
фонд "росконгресс"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796417685_0:115:3304:1974_1920x0_80_0_0_a56b6ef31fa90a070b7129ef44144bcb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость стратегического поворота стран Латинской Америки на Восток и усиления сотрудничества с Россией обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" обсуждались приоритеты экономического сотрудничества стран.Как сообщает "Росконгресс", участники мероприятия заявляли о необходимости переориентации стран Латинской Америки на сотрудничество с Россией и Азией, а также отмечали, что экономическое сотрудничество не должно опираться на политическую повестку."Латинская Америка должна переориентироваться, совершить стратегический поворот на Восток, в Азию — потому что мы являемся серьезным экспортером базовых продуктов питания, и, помимо валюты, это главная тема, которая влияет на торговые обмены", - приводит "Росконгресс" слова министра финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста Монтальван.Министр также отметил, что Россия должна нарастить инвестиции в Латинскую Америку, потому что сегодня уровень инвестиций в промышленность очень низкий, это открывает для всех серьезные возможности роста.Президент Центральноамериканского парламента (PARLACEN) Даниэль Ортега Рейес заявил, что сейчас происходит "сожжение мостов между Латинской Америкой и Европой"."Мы должны возвысить голос Латинской Америки, обратиться в ООН, предложить реформы, для того чтобы провести кампанию протеста против политики Европейского Союза", - приводит его слова "Росконгресс".
https://ria.ru/20220615/krizis-1795524728.html
https://ria.ru/20220614/ssha-1795286402.html
латинская америка
россия
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796417685_573:0:3304:2048_1920x0_80_0_0_70cef77f47492a26128c43cdf2f09125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, латинская америка, россия, азия, оон, фонд "росконгресс"
12:31 20.06.2022 (обновлено: 12:57 20.06.2022)
 
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток

Росконгресс: на ПМЭФ обсуждали необходимость разворота Латинской Америки на Восток

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
На XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость стратегического поворота стран Латинской Америки на Восток и усиления сотрудничества с Россией обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" обсуждались приоритеты экономического сотрудничества стран.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 16:39
Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса
Как сообщает "Росконгресс", участники мероприятия заявляли о необходимости переориентации стран Латинской Америки на сотрудничество с Россией и Азией, а также отмечали, что экономическое сотрудничество не должно опираться на политическую повестку.
"Латинская Америка должна переориентироваться, совершить стратегический поворот на Восток, в Азию — потому что мы являемся серьезным экспортером базовых продуктов питания, и, помимо валюты, это главная тема, которая влияет на торговые обмены", - приводит "Росконгресс" слова министра финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста Монтальван.
Министр также отметил, что Россия должна нарастить инвестиции в Латинскую Америку, потому что сегодня уровень инвестиций в промышленность очень низкий, это открывает для всех серьезные возможности роста.
Бывший президент Боливии Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 18:27
Моралес заявил, что США больше не контролируют Латинскую Америку
Президент Центральноамериканского парламента (PARLACEN) Даниэль Ортега Рейес заявил, что сейчас происходит "сожжение мостов между Латинской Америкой и Европой".
"Мы должны возвысить голос Латинской Америки, обратиться в ООН, предложить реформы, для того чтобы провести кампанию протеста против политики Европейского Союза", - приводит его слова "Росконгресс".
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаЛатинская АмерикаРоссияАзияООНФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала