12:31 20.06.2022 (обновлено: 12:57 20.06.2022)
На ПМЭФ обсудили необходимость разворота Латинской Америки на Восток
Росконгресс: на ПМЭФ обсуждали необходимость разворота Латинской Америки на Восток
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНа XXV Петербургском международном экономическом форуме
На XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Необходимость стратегического поворота стран Латинской Америки на Восток и усиления сотрудничества с Россией обсуждалась на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает фонд "Росконгресс".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В рамках бизнес-диалога "Россия - Латинская Америка" обсуждались приоритеты экономического сотрудничества стран.
Как сообщает "Росконгресс", участники мероприятия заявляли о необходимости переориентации стран Латинской Америки на сотрудничество с Россией и Азией, а также отмечали, что экономическое сотрудничество не должно опираться на политическую повестку.
"Латинская Америка должна переориентироваться, совершить стратегический поворот на Восток, в Азию — потому что мы являемся серьезным экспортером базовых продуктов питания, и, помимо валюты, это главная тема, которая влияет на торговые обмены", - приводит "Росконгресс" слова министра финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста Монтальван.
Министр также отметил, что Россия должна нарастить инвестиции в Латинскую Америку, потому что сегодня уровень инвестиций в промышленность очень низкий, это открывает для всех серьезные возможности роста.
Президент Центральноамериканского парламента (PARLACEN) Даниэль Ортега Рейес заявил, что сейчас происходит "сожжение мостов между Латинской Америкой и Европой".
"Мы должны возвысить голос Латинской Америки, обратиться в ООН, предложить реформы, для того чтобы провести кампанию протеста против политики Европейского Союза", - приводит его слова "Росконгресс".