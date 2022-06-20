https://ria.ru/20220620/pasport-1796821635.html
Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов
Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов - РИА Новости, 20.06.2022
Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов
Программа цифровых паспортов РФ была отложена ввиду отсутствия консенсуса в обществе по данному вопросу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:35
2022-06-20T17:35
2022-06-20T17:35
общество
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
паспорт
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Программа цифровых паспортов РФ была отложена ввиду отсутствия консенсуса в обществе по данному вопросу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Ранее министр заявил РИА Новости, что его ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее. По его словам, Минцифры в данный момент сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации."Тема достаточно долгая, и вопрос в том, что она не была запущена, потому что, наверное, у нас в обществе отсутствует определенный консенсус по поводу необходимости перехода на цифровые паспорта", - сказал Шадаев в интервью РБК.Выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось начать с 2023 года в трех регионах - Москве, Московской области и Татарстане. Предполагалось, что, помимо паспортных данных, на цифровой документ можно записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.
https://ria.ru/20211026/pasport-1756235639.html
https://ria.ru/20220318/zagranpasport-1778881578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), паспорт
Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов
Шадаев: выдачу цифровых паспортов в России отложили из-за отсутствия консенсуса в обществе