https://ria.ru/20220620/pasport-1796821635.html

Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов

Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов - РИА Новости, 20.06.2022

Шадаев объяснил, почему в России отложили выдачу цифровых паспортов

Программа цифровых паспортов РФ была отложена ввиду отсутствия консенсуса в обществе по данному вопросу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:35

2022-06-20T17:35

2022-06-20T17:35

общество

технологии

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

паспорт

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Программа цифровых паспортов РФ была отложена ввиду отсутствия консенсуса в обществе по данному вопросу, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.Ранее министр заявил РИА Новости, что его ведомство заморозило вопрос выдачи цифровых паспортов и надеется вернуться к нему позднее. По его словам, Минцифры в данный момент сосредоточится на цифровых копиях документов и биометрической идентификации."Тема достаточно долгая, и вопрос в том, что она не была запущена, потому что, наверное, у нас в обществе отсутствует определенный консенсус по поводу необходимости перехода на цифровые паспорта", - сказал Шадаев в интервью РБК.Выдачу цифровых паспортов в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом планировалось начать с 2023 года в трех регионах - Москве, Московской области и Татарстане. Предполагалось, что, помимо паспортных данных, на цифровой документ можно записать отпечатки пальцев, данные водительского удостоверения, СНИЛС и электронную подпись.

https://ria.ru/20211026/pasport-1756235639.html

https://ria.ru/20220318/zagranpasport-1778881578.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), паспорт