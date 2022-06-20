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Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен - РИА Новости, 20.06.2022
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Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен
Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен - РИА Новости, 20.06.2022
Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен
Американец, воюющий на стороне украинских войск, рассказал, как его соотечественники попали в плен российским военным, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:26
2022-06-20T12:26
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киев
государственный департамент сша
красный крест
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американец, воюющий на стороне украинских войск, рассказал, как его соотечественники попали в плен российским военным, сообщает телеканал CNN.Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.Собеседник CNN, который назвал себя только позывным Pip, сообщил, что его отряд направили в район восточнее Харькова, где происходило наступление российской бронетехники. По его словам, Дрюке и Хюйн выстрелили из гранатомета по выезжавшему из леса БМП и уничтожили его. Затем отряд был вынужден отступить, и американцы оказались в деревне, которая, как они думали, находится под контролем украинских сил.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские войска на Украине.
https://ria.ru/20220617/naemniki-1796331011.html
россия
украина
сша
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в мире, россия, украина, сша, харьков, киев, государственный департамент сша, красный крест, мария захарова, дмитрий песков
12:26 20.06.2022
 
Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен

Американский наемник рассказал, как его соотечественники попали в плен российским военным

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американец, воюющий на стороне украинских войск, рассказал, как его соотечественники попали в плен российским военным, сообщает телеканал CNN.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 20:21Специальная военная операция на Украине
Корреспонденты RT и ВГТРК показали видео с пленными наемниками из США
Собеседник CNN, который назвал себя только позывным Pip, сообщил, что его отряд направили в район восточнее Харькова, где происходило наступление российской бронетехники. По его словам, Дрюке и Хюйн выстрелили из гранатомета по выезжавшему из леса БМП и уничтожили его. Затем отряд был вынужден отступить, и американцы оказались в деревне, которая, как они думали, находится под контролем украинских сил.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские войска на Украине.
 
В миреРоссияУкраинаСШАХарьковКиевГосударственный департамент СШАКрасный КрестМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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