Наемник из США рассказал, как его соотечественники попали в российский плен
Американский наемник рассказал, как его соотечественники попали в плен российским военным
© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ в Донецкой области
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Американец, воюющий на стороне украинских войск, рассказал, как его соотечественники попали в плен российским военным, сообщает телеканал CNN.
Ранее британская Telegraph сообщила, что российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. По данным газеты, 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн считаются первыми американцами, взятыми в плен военными РФ. Госдепартамент ранее информировал, что располагает неподтвержденными данными о пленении соотечественников и выясняет их судьбу в контакте с семьями, украинскими властями и Красным Крестом.
Собеседник CNN, который назвал себя только позывным Pip, сообщил, что его отряд направили в район восточнее Харькова, где происходило наступление российской бронетехники. По его словам, Дрюке и Хюйн выстрелили из гранатомета по выезжавшему из леса БМП и уничтожили его. Затем отряд был вынужден отступить, и американцы оказались в деревне, которая, как они думали, находится под контролем украинских сил.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США через посольство могут "послать РФ сигнал" о якобы попавших в плен наемниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские войска на Украине.