20:20 20.06.2022 (обновлено: 20:22 20.06.2022)
Алиханов: МИД добивается отмены ограничения транзита в Калининград
Алиханов: МИД добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. МИД России уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Алиханов заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в самый западный регион России через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"МИД РФ уже добивается отмены решения об ограничении транзита в Калининград", - сказал он на видео, опубликованном в его канале в Telegram.
Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против РФ, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.
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