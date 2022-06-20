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МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы - РИА Новости, 20.06.2022
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МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы
МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы - РИА Новости, 20.06.2022
МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы
В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград, говорится в... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:25
2022-06-20T15:39
литва
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
калининградская область
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.Кроме того Москва выразила Вильнюсу протест."Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", — говорится в заявлении министерства."Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в сообщении.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
https://ria.ru/20220620/tranzit-1796720101.html
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литва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, калининград
13:25 20.06.2022 (обновлено: 15:39 20.06.2022)
 
МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы

МИД России потребовал от Литвы отменить ограничение на грузовой транзит в Калининград

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль посольства Литвы у здания МИД России
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.
Кроме того Москва выразила Вильнюсу протест.
"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", — говорится в заявлении министерства.
"Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в сообщении.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 12:33
Боррель прокомментировал запрет Литвы на транзит в Калининградскую область
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 13:17
В Госдуме предложили ввести санкционный запрет на все литовские товары
 
ЛитваРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Калининградская областьЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииКалининград
 
 
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