https://ria.ru/20220620/mid-1796738328.html

МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы

МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы - РИА Новости, 20.06.2022

МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы

В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград, говорится в... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T13:25

2022-06-20T13:25

2022-06-20T15:39

литва

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в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене из-за решения Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининград, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.Кроме того Москва выразила Вильнюсу протест."Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций", — говорится в заявлении министерства."Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литва, прежде всего совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные", — говорится в сообщении.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/tranzit-1796720101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

литва, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, калининград