https://ria.ru/20220620/marker-1796640925.html

Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера"

Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера" - РИА Новости, 20.06.2022

Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера"

Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:17

2022-06-20T03:17

2022-06-20T03:17

новое оружие россии

безопасность

технологии

санкт-петербург

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фонд перспективных исследований

армия

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать критически важные объекты, а затем — ловить и подавлять дроны, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства отметил, что данная работа началась весной после того, как "Маркер" вызвал живой интерес у руководства Росгвардии на профильной выставке "Экспотехностраж-2022" в Санкт-Петербурге."На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота — патрулирование по периметру объекта. Второй этап — применение "Маркеров" со специальной нагрузкой. Здесь тоже нужно понимать, что пока речь идёт скорее не о летальных вооружениях, а, например, средствах перехвата и противостояния дронам, в том числе всевозможные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы", — рассказал источник.Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

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безопасность, технологии, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фонд перспективных исследований, армия