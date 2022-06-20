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Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера" - РИА Новости, 20.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220620/marker-1796640925.html
Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера"
Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера" - РИА Новости, 20.06.2022
Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера"
Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:17
2022-06-20T03:17
новое оружие россии
безопасность
технологии
санкт-петербург
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фонд перспективных исследований
армия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать критически важные объекты, а затем — ловить и подавлять дроны, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства отметил, что данная работа началась весной после того, как "Маркер" вызвал живой интерес у руководства Росгвардии на профильной выставке "Экспотехностраж-2022" в Санкт-Петербурге."На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота — патрулирование по периметру объекта. Второй этап — применение "Маркеров" со специальной нагрузкой. Здесь тоже нужно понимать, что пока речь идёт скорее не о летальных вооружениях, а, например, средствах перехвата и противостояния дронам, в том числе всевозможные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы", — рассказал источник.Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
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безопасность, технологии, санкт-петербург, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фонд перспективных исследований, армия
03:17 20.06.2022
 
Источник: Росгвардия в 2022 году сформулирует техзадание для "Маркера"

ОПК: Росгвардия до конца 2022 года сформулирует техническое задание для робота "Маркер"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМобильная робототехническая платформа "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Мобильная робототехническая платформа "Маркер". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Росгвардия до конца 2022 года сформулирует технические требования для разработки серийной версии перспективного робота "Маркер", сначала он будет патрулировать критически важные объекты, а затем — ловить и подавлять дроны, заявил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Сейчас идет отработка возможностей и ограничений "Маркера" в интересах Росгвардии. По её итогам заказчик должен обозначить требования под необходимые ему задачи, на основе которого будет сформулировано техзадание для проведения опытно-конструкторской работы. До конца 2022 года ТЗ для создания робота в интересах данного ведомства должно быть получено", — сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что данная работа началась весной после того, как "Маркер" вызвал живой интерес у руководства Росгвардии на профильной выставке "Экспотехностраж-2022" в Санкт-Петербурге.
"На первом этапе Росгвардию интересует, скажем так, "монотонный" функционал робота — патрулирование по периметру объекта. Второй этап — применение "Маркеров" со специальной нагрузкой. Здесь тоже нужно понимать, что пока речь идёт скорее не о летальных вооружениях, а, например, средствах перехвата и противостояния дронам, в том числе всевозможные сетки и комплексы радиоэлектронной борьбы", — рассказал источник.
Робототехнический комплекс "Маркер" разработан при участии Фонда перспективных исследований. Платформа обладает массой около 3 тонн, может оснащаться различным вооружением. Разработка имеет самые продвинутые в России навыки автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, отработка данных в которой осуществляется нейросетевыми алгоритмами. За три года были созданы ключевые технологии, а также две колесные и три гусеничные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
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Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Фонд перспективных исследованийАрмия
 
 
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