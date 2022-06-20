https://ria.ru/20220620/lnr-1796900023.html

Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск

Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск - РИА Новости, 20.06.2022

Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск

Народная милиция Луганской народной республики после взятия под контроль поселка Тошковка развивает наступление на Лисичанск, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:11

2022-06-20T23:11

2022-06-20T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

рамзан кадыров

андрей марочко

луганская народная республика

лисичанск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782366650_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_363dbf07baac8e79c12b0b3e3b2f84e7.jpg

ТОШКОВКА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики после взятия под контроль поселка Тошковка развивает наступление на Лисичанск, передает корреспондент РИА Новости.Боевые действия идут в южных пригородах — селах Белая Гора и Мирная Долина.Отмечается, что взятие последней перережет дорогу между Лисичанском и группировкой ВСУ в Горском и Золотом, которую силы республики пытаются полностью окружить.Для этого западнее этих городов они начали штурм деревень Николаевка, Новоивановка и Рай-Александровка. Сейчас там идут уличные бои и сильные обстрелы из тяжелого вооружения.В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы российских войск и республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Тошковки, расположенной в направлении Лисичанска.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ДНР уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220616/kamyshevakha-1795404000.html

https://ria.ru/20220613/zaschita-1795059568.html

луганская народная республика

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, рамзан кадыров, андрей марочко, луганская народная республика, лисичанск