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Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/lnr-1796900023.html
Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск
Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск - РИА Новости, 20.06.2022
Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск
Народная милиция Луганской народной республики после взятия под контроль поселка Тошковка развивает наступление на Лисичанск, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T23:11
2022-06-20T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
рамзан кадыров
андрей марочко
луганская народная республика
лисичанск
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ТОШКОВКА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики после взятия под контроль поселка Тошковка развивает наступление на Лисичанск, передает корреспондент РИА Новости.Боевые действия идут в южных пригородах — селах Белая Гора и Мирная Долина.Отмечается, что взятие последней перережет дорогу между Лисичанском и группировкой ВСУ в Горском и Золотом, которую силы республики пытаются полностью окружить.Для этого западнее этих городов они начали штурм деревень Николаевка, Новоивановка и Рай-Александровка. Сейчас там идут уличные бои и сильные обстрелы из тяжелого вооружения.В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы российских войск и республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Тошковки, расположенной в направлении Лисичанска.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ДНР уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220616/kamyshevakha-1795404000.html
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в мире, рамзан кадыров, андрей марочко, луганская народная республика, лисичанск
23:11 20.06.2022 (обновлено: 23:59 20.06.2022)
 
Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск

Народная милиция ЛНР после взятия Тошковки развивает наступление на Лисичанск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ТОШКОВКА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики после взятия под контроль поселка Тошковка развивает наступление на Лисичанск, передает корреспондент РИА Новости.
Боевые действия идут в южных пригородах — селах Белая Гора и Мирная Долина.
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Отмечается, что взятие последней перережет дорогу между Лисичанском и группировкой ВСУ в Горском и Золотом, которую силы республики пытаются полностью окружить.
Для этого западнее этих городов они начали штурм деревень Николаевка, Новоивановка и Рай-Александровка. Сейчас там идут уличные бои и сильные обстрелы из тяжелого вооружения.
В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы российских войск и республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Тошковки, расположенной в направлении Лисичанска.
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В ДНР уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
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Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРамзан КадыровАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаЛисичанск
 
 
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