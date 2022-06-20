23:11 20.06.2022 (обновлено: 23:59 20.06.2022)
Силы ЛНР после взятия Тошковки развивают наступление на Лисичанск
Народная милиция ЛНР после взятия Тошковки развивает наступление на Лисичанск
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ТОШКОВКА (ЛНР), 20 июн — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики после взятия под контроль поселка Тошковка развивает наступление на Лисичанск, передает корреспондент РИА Новости.
Боевые действия идут в южных пригородах — селах Белая Гора и Мирная Долина.
Отмечается, что взятие последней перережет дорогу между Лисичанском и группировкой ВСУ в Горском и Золотом, которую силы республики пытаются полностью окружить.
Для этого западнее этих городов они начали штурм деревень Николаевка, Новоивановка и Рай-Александровка. Сейчас там идут уличные бои и сильные обстрелы из тяжелого вооружения.
В понедельник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что союзные силы российских войск и республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении Тошковки, расположенной в направлении Лисичанска.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.