https://ria.ru/20220620/lnr-1796823666.html

Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом

Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом - РИА Новости, 20.06.2022

Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом

Союзные силы российских войск и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:47

2022-06-20T17:47

2022-06-20T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

лнр

андрей марочко

лисичанск

украина

рамзан кадыров

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Союзные силы российских войск и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "России 24"."В районе Камышевахи (мы уже прошли через этот населенный пункт) и на попаснянском направлении развиваем успех — в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск (Украины. — Прим. ред.), что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении", — сообщил он.В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка, расположенного в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.

https://ria.ru/20220619/minoborony-1796549021.html

https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html

https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html

лисичанск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лнр, андрей марочко, лисичанск, украина, рамзан кадыров, владимир путин, луганская народная республика