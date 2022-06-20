17:47 20.06.2022 (обновлено: 23:38 20.06.2022)
Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом
Силы ЛНР взяли в оперативное окружение группировки украинских войск в Горском и Золотом
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Союзные силы российских войск и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "России 24".
"В районе Камышевахи (мы уже прошли через этот населенный пункт) и на попаснянском направлении развиваем успех — в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск (Украины. — Прим. ред.), что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении", — сообщил он.
В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка, расположенного в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.