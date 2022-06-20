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Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/lnr-1796823666.html
Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом
Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом - РИА Новости, 20.06.2022
Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом
Союзные силы российских войск и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:47
2022-06-20T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
андрей марочко
лисичанск
украина
рамзан кадыров
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Союзные силы российских войск и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "России 24"."В районе Камышевахи (мы уже прошли через этот населенный пункт) и на попаснянском направлении развиваем успех — в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск (Украины. — Прим. ред.), что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении", — сообщил он.В понедельник глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка, расположенного в направлении Лисичанска. Его взятие позволяет силам ЛНР развивать дальнейшее наступление на город.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили главные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
https://ria.ru/20220619/minoborony-1796549021.html
https://ria.ru/20220616/ukraina-1795679237.html
https://ria.ru/20220620/spetsoperatsiya-1796708702.html
лисичанск
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в мире, лнр, андрей марочко, лисичанск, украина, рамзан кадыров, владимир путин, луганская народная республика
17:47 20.06.2022 (обновлено: 23:38 20.06.2022)
 
Союзные силы в ЛНР взяли в окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом

Силы ЛНР взяли в оперативное окружение группировки украинских войск в Горском и Золотом

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ
Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР на бронетранспортере МТ-ЛБ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Союзные силы российских войск и Луганской народной республики взяли в оперативное окружение группировку украинских боевиков в Горском и Золотом, заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире "России 24".
"В районе Камышевахи (мы уже прошли через этот населенный пункт) и на попаснянском направлении развиваем успех — в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск (Украины. — Прим. ред.), что находятся в Горском и Золотом, уже в оперативном окружении", — сообщил он.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха — стратегически важный районный центр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, в котором располагается православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики, за исключением города Лисичанска и промышленной зоны Северодонецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:23Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРАндрей МарочкоЛисичанскУкраинаРамзан КадыровВладимир ПутинЛуганская Народная Республика
 
 
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