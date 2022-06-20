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Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
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Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ
Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022
Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ
Жители Северодонецка в ЛНР не могут выехать из города и связаться с родными из-за обстрелов с украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:22
2022-06-20T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
северодонецк
лнр
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР не могут выехать из города и связаться с родными из-за обстрелов с украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости.Местное население вынуждено четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов с украинских артиллерийских позиций, находящихся в Лисичанске.Корреспонденты РИА Новости во время работы в городе передали видеообращения родных паре пожилых людей, живущих в подвале, а также записали ответные видеообращения жителей. По словам местной жительницы Людмилы Житниковской, они не смогли эвакуироваться, так как у ее мужа отказали ноги."Мы рады, что вы уехали. Мы счастливы с дедушкой. Устраивайтесь там, чтобы все было хорошо. А мы к вам приедем", - сказала женщина в ответном видеообращении к родным.
лисичанск
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в мире, лисичанск, северодонецк, лнр
16:22 20.06.2022
 
Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка не могут выехать из города и связаться с родными из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМестные жители возле подъезда жилого дома на одной из улиц Северодонецка
Местные жители возле подъезда жилого дома на одной из улиц Северодонецка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Местные жители возле подъезда жилого дома на одной из улиц Северодонецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР не могут выехать из города и связаться с родными из-за обстрелов с украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости.
Местное население вынуждено четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов с украинских артиллерийских позиций, находящихся в Лисичанске.
Корреспонденты РИА Новости во время работы в городе передали видеообращения родных паре пожилых людей, живущих в подвале, а также записали ответные видеообращения жителей. По словам местной жительницы Людмилы Житниковской, они не смогли эвакуироваться, так как у ее мужа отказали ноги.
"Мы рады, что вы уехали. Мы счастливы с дедушкой. Устраивайтесь там, чтобы все было хорошо. А мы к вам приедем", - сказала женщина в ответном видеообращении к родным.
Спасительный коридор: эвакуация жителей Северодонецка
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.

Местные жительницы на скамейке возле подъезда одного из жилых домов в Северодонецке
1 из 12

Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.

Эвакуация мирных жителей из Северодонецка в ЛНР
2 из 12

Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.

Военнослужащие НМ ЛНР эвакуируют мирных жителей из примыкающих к территории завода Азот домов в Северодонецке
3 из 12

Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.

Поврежденная осколками адресная табличка на улице Гагарина в Северодонецке
4 из 12

По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Кот на одной из улиц Северодонецка.

Уличный кот на одной из улиц Северодонецка
5 из 12

Кот на одной из улиц Северодонецка.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

С середины мая в городе практически нет электричества.

Местные жители возле подъезда жилого дома на одной из улиц Северодонецка
6 из 12

С середины мая в городе практически нет электричества.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.

Местная жительница готовит пищу на костре возле подъезда одного из жилых домов в Северодонецке
7 из 12

Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.

Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке
8 из 12

Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.

Девочка машет из кабины грузовика во время эвакуации военнослужащими НМ ЛНР и ВС РФ мирных жителей из примыкающих к территории завода Азот домов в Северодонецке
9 из 12

По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.

Военнослужащие НМ ЛНР на одной из улиц Северодонецка
10 из 12

При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

Частично разрушенное здание на одной из улиц Северодонецка
11 из 12

Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.

Военнослужащий НМ ЛНР демонстрирует американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Джавелин (Javelin) на одной из улиц Северодонецка
12 из 12

Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
1 из 12

Эвакуировать мирных людей из Северодонецка помогает Народная милиция ЛНР.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Только за последние пять дней из города вывезли больше тысячи человек.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
3 из 12

Организовано два сборных пункта, желающие уехать сами приходят сюда.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
4 из 12

По словам горожан, украинские войска обстреливают жилые кварталы каждый день с раннего утра.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кот на одной из улиц Северодонецка.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
6 из 12

С середины мая в городе практически нет электричества.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Готовить еду приходится во дворе на открытом огне.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
8 из 12

Связи с теми, кто ушел в бомбоубежища завода "Азот", нет.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
9 из 12

По словам жителей Северодонецка, бойцы армии ЛНР ведут себя вежливо, раздают гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
10 из 12

При освобождении города российская армия и войска ЛНР блокировали боевиков нацбатальонов на территории завода "Азот", контролируемого украинскими силами.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
11 из 12

Российская армия предложила боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться, гарантировав им жизнь и достойное обращение.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
12 из 12

Для выхода мирных людей с "Азота" российская сторона предоставила гуманитарный коридор, однако украинские боевики сорвали процесс.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскСеверодонецкЛНР
 
 
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