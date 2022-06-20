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Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022

Жители Северодонецка не могут связаться с родными из-за обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка в ЛНР не могут выехать из города и связаться с родными из-за обстрелов с украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:22

2022-06-20T16:22

2022-06-20T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

северодонецк

лнр

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 20 июн – РИА Новости. Жители Северодонецка в ЛНР не могут выехать из города и связаться с родными из-за обстрелов с украинской стороны, передает корреспондент РИА Новости.Местное население вынуждено четвертый месяц жить и прятаться в подвалах из-за обстрелов с украинских артиллерийских позиций, находящихся в Лисичанске.Корреспонденты РИА Новости во время работы в городе передали видеообращения родных паре пожилых людей, живущих в подвале, а также записали ответные видеообращения жителей. По словам местной жительницы Людмилы Житниковской, они не смогли эвакуироваться, так как у ее мужа отказали ноги."Мы рады, что вы уехали. Мы счастливы с дедушкой. Устраивайтесь там, чтобы все было хорошо. А мы к вам приедем", - сказала женщина в ответном видеообращении к родным.

лисичанск

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лисичанск, северодонецк, лнр