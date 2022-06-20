Рейтинг@Mail.ru
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России - РИА Новости, 20.06.2022
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России
В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Вильнюс не вводил ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область через территорию страны, а РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:19
2022-06-20T18:17
в мире
литва
калининградская область
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766790_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_86ed604dafa9d321d7c31e4e19930ca1.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Вильнюс не вводил ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область через территорию страны, а только исполнял санкции Евросоюза.Как сообщается, в министерстве иностранных дел Литвы состоялась встреча с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, в ходе которого российскому дипломату была вручена нота с разъяснениями ограничительных мер касательно транзита грузов в Калининградскую область."Во время встрече была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область. Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений. Литва последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 года окончательно вступает в силу ограничительные меры ЕС в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию ЕС.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
https://ria.ru/20220620/mid-1796738328.html
https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796735732.html
литва
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766790_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_011db074574905e4d01cf4b8c202b060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, калининградская область, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
16:19 20.06.2022 (обновлено: 18:17 20.06.2022)
 
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России

МИД Литвы объяснил ограничение транзита в Калининград соблюдением санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГород Вильнюс
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Город Вильнюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Вильнюс не вводил ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область через территорию страны, а только исполнял санкции Евросоюза.
Как сообщается, в министерстве иностранных дел Литвы состоялась встреча с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, в ходе которого российскому дипломату была вручена нота с разъяснениями ограничительных мер касательно транзита грузов в Калининградскую область.
Автомобиль посольства Литвы у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 13:25
МИД вызвал временную поверенную в делах Литвы
"Во время встрече была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область. Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений. Литва последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 года окончательно вступает в силу ограничительные меры ЕС в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию ЕС.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Председатель комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 13:17
В Госдуме предложили ввести санкционный запрет на все литовские товары
 
В миреЛитваКалининградская областьРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала