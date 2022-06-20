https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html

МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России

МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России - РИА Новости, 20.06.2022

МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России

В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Вильнюс не вводил ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область через территорию страны, а РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:19

2022-06-20T16:19

2022-06-20T18:17

в мире

литва

калининградская область

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Литвы заявили, что Вильнюс не вводил ограничения в отношении транзита грузов в Калининградскую область через территорию страны, а только исполнял санкции Евросоюза.Как сообщается, в министерстве иностранных дел Литвы состоялась встреча с временным поверенным в делах России Сергеем Рябоконем, в ходе которого российскому дипломату была вручена нота с разъяснениями ограничительных мер касательно транзита грузов в Калининградскую область."Во время встрече была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область. Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений. Литва последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу", - говорится в сообщении.Отмечается, что в четвертом пакете европейских санкций предусмотрено, что 17 июня 2022 года окончательно вступает в силу ограничительные меры ЕС в отношении импорта стали и черных металлов в ЕС и их перевозки через территорию ЕС.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/mid-1796738328.html

https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796735732.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, литва, калининградская область, россия, евросоюз, санкции в отношении россии