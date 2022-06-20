https://ria.ru/20220620/litva-1796669732.html

Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой

Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой - РИА Новости, 20.06.2022

Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой

Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:22

2022-06-20T10:22

2022-06-20T10:49

литва

в мире

россия

евросоюз

совет федерации рф

андрей климов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155173/05/1551730577_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_870fce37f3f2c1b88d9cb22249fe3e2f.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал политик в своем Telegram-канале."Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 (году) с учетом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ", - добавил сенатор. По его словам, "последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите".Он отметил, что к 20-летию "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ" между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - написал сенатор.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов