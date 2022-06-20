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Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой - РИА Новости, 20.06.2022
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Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой
Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой - РИА Новости, 20.06.2022
Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой
Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:22
2022-06-20T10:49
литва
в мире
россия
евросоюз
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал политик в своем Telegram-канале."Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 (году) с учетом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ", - добавил сенатор. По его словам, "последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите".Он отметил, что к 20-летию "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ" между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - написал сенатор.
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литва, в мире, россия, евросоюз, совет федерации рф, андрей климов
10:22 20.06.2022 (обновлено: 10:49 20.06.2022)
 
Сенатор потребовал от ЕС исправить ситуацию с блокадой Калининграда Литвой

Сенатор Климов: Литва блокадой Калининграда выбила стул, на котором сидела как член ЕС

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Если Евросоюз не исправит ситуацию с транспортной блокадой Калининграда, сам же дезавуирует для РФ документы о членстве Литвы в ЕС, в этом случае у Москвы будут "развязаны руки" для решения проблемы любыми избранными нами способами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами", - написал политик в своем Telegram-канале.
"Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 (году) с учетом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ", - добавил сенатор. По его словам, "последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите".
Он отметил, что к 20-летию "Совместного заявления о транзите между Калининградской областью и остальной территорией РФ" между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти половину грузов, идущих по железной дороге через неё в калининградском направлении. "Тем самым Вильнюс "выбил стул", на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС", - написал сенатор.
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