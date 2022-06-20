https://ria.ru/20220620/lasso-1796903746.html

Президент Эквадора заявил, что протесты призваны отстранить его от власти

Президент Эквадора заявил, что протесты призваны отстранить его от власти - РИА Новости, 20.06.2022

Президент Эквадора заявил, что протесты призваны отстранить его от власти

Протесты коренного населения Эквадора против экономической и социальной политики руководства страны призваны отстранить от власти президента, заявил глава... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T23:59

2022-06-20T23:59

2022-06-20T23:59

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эквадор

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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Протесты коренного населения Эквадора против экономической и социальной политики руководства страны призваны отстранить от власти президента, заявил глава государства Гильермо Лассо."Мы протянули руку, призвали к диалогу, но они не хотят мира, они хотят хаоса. Они хотят свергнуть президента. Я здесь, не собираюсь скрываться, но я здесь, чтобы защитить все ваши семьи… Демократия или забастовка - это большое сражение, битва за демократию", — заявил Лассо в обращении в своем блоге в Twitter.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора Conaie против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций в 11 регионах и набрали силу на следующий день, когда полиция на сутки задержала руководителя конфедерации Леонидаса Ису по обвинению в препятствовании работе государственных служб. Президент Лассо с 18 июня ввел в ряде регионов, включая столицу, чрезвычайное положение.Одновременно с введением ЧС президент Лассо утвердил срочные меры поддержки эквадорских семей - заморозку цен на топливо, отмену приватизации в коммунальной сфере, увеличение пособий, субсидии и льготные кредиты сельхозпроизводителям и списание долгов государственному Banecuador суммой до 3 тысяч долларов США.Лидер Conaie Иса, которому сейчас грозит уголовное преследование, назвал принятые меры недостаточными и призвал граждан продолжать бессрочный протест, несмотря на ЧС и комендантский час.Тактика коренных жителей, которые в знак протеста перекрывают в стране дороги и блокируют добычу нефти, не нашла понимания в части эквадорского общества - против действий протестующих выступили предприниматели и члены крупнейшего профсоюза работников транспорта, а также нефтяники. Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador в понедельник приостановила работу из-за форс-мажора, объявленного в связи с охватившими страну протестами.По информации полиции Эквадора, за 8 дней беспорядков были задержаны 86 человек, 61 получил травмы "в результате нападений протестующих" и один человек погиб от падения с большой высоты. На территории индейских общин 14 сотрудников полиции были временно захвачены в плен.

https://ria.ru/20220618/ekvador-1796377734.html

https://ria.ru/20220508/shestvie-1787453653.html

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в мире, эквадор, сша