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Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях - РИА Новости, 20.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220620/kuleba-1796642669.html
Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях
Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях - РИА Новости, 20.06.2022
Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях
В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, заявил в эфире телеканала ARD... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T04:22
2022-06-20T05:17
в мире
джо байден
украина
россия
киев
нато
дмитрий кулеба
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, заявил в эфире телеканала ARD глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр призвал Запад ускорить передачу вооружений Киеву.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России, особенно при сравнении запасов артиллерийских снарядов."Чем раньше вы пришлете оружие, тем больше будет для нас помощи", — пояснил министр.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие на Украину. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
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в мире, джо байден, украина, россия, киев, нато, дмитрий кулеба
04:22 20.06.2022 (обновлено: 05:17 20.06.2022)
 
Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях

Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ готовы обойтись лопатами при отсутствии поставок оружия

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, заявил в эфире телеканала ARD глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украинский министр призвал Запад ускорить передачу вооружений Киеву.
"Если у нас не будет оружия, то мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться", — высказался Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России, особенно при сравнении запасов артиллерийских снарядов.
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"Чем раньше вы пришлете оружие, тем больше будет для нас помощи", — пояснил министр.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие на Украину. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.
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