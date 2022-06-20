https://ria.ru/20220620/kuleba-1796642669.html

Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях

Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях - РИА Новости, 20.06.2022

Кулеба заявил о готовности ВСУ обойтись лопатами в боевых действиях

В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, заявил в эфире телеканала ARD... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T04:22

2022-06-20T04:22

2022-06-20T05:17

в мире

джо байден

украина

россия

киев

нато

дмитрий кулеба

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В случае прекращения поставок западного оружия Украина продолжит противостоять России и будет вести боевые действия лопатами, заявил в эфире телеканала ARD глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Украинский министр призвал Запад ускорить передачу вооружений Киеву.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на Украине значительно меньше оружия, чем в России, особенно при сравнении запасов артиллерийских снарядов."Чем раньше вы пришлете оружие, тем больше будет для нас помощи", — пояснил министр.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие на Украину. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

украина

россия

киев

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в мире, джо байден, украина, россия, киев, нато, дмитрий кулеба