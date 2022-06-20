https://ria.ru/20220620/kosti-1796642047.html
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет - РИА Новости, 20.06.2022
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:50
2022-06-20T03:50
2022-06-20T03:50
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет, сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.По его словам, сейчас находка доставлена в океанариум. Она находится в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.В океанариуме добавили, что сейчас идут переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они прибыли во Владивосток для изучения останков. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума."Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском", — добавили в океанариуме.В 2020 году на острове Русском были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик — во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
https://ria.ru/20211208/kettsalkoatl-1762720546.html
https://ria.ru/20211221/dinozavr-1764760662.html
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русский (остров), владивосток, общество, динозавры, россия
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Студенты нашли на острове Русском кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет, сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.
"Студенты-биологи, которые проходили практику на острове Русском, случайно нашли два фрагмента скелета ихтиозавра — два фрагмента ребер. Предположительный возраст находки — 230-240 миллионов лет", — сообщил собеседник.
По его словам, сейчас находка доставлена в океанариум. Она находится в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.
В океанариуме добавили, что сейчас идут переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они прибыли во Владивосток
для изучения останков. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума
.
"Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском", — добавили в океанариуме.
В 2020 году на острове Русском
были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик — во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.
Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.