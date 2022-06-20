Рейтинг@Mail.ru
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет - РИА Новости, 20.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220620/kosti-1796642047.html
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет - РИА Новости, 20.06.2022
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет
Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:50
2022-06-20T03:50
наука
русский (остров)
владивосток
общество
динозавры
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789005521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8074fab6afce03ae74357aa4c3ff4dcb.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет, сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.По его словам, сейчас находка доставлена в океанариум. Она находится в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.В океанариуме добавили, что сейчас идут переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они прибыли во Владивосток для изучения останков. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума."Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском", — добавили в океанариуме.В 2020 году на острове Русском были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик — во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
https://ria.ru/20211208/kettsalkoatl-1762720546.html
https://ria.ru/20211221/dinozavr-1764760662.html
русский (остров)
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789005521_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5a6dcbe57256d9a9b67e3a83817dc532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русский (остров), владивосток, общество, динозавры, россия
03:50 20.06.2022
 
На острове Русском нашли кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

Студенты нашли на острове Русском кости ихтиозавра возрастом 230 миллионов лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на остров Русский с борта вертолета
Вид на остров Русский с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вид на остров Русский с борта вертолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Студенты-биологи на берегу острова Русского во Владивостоке нашли два фрагмента ребер ихтиозавра возрастом 230-240 миллионов лет, сообщил РИА Новости представитель Приморского океанариума.
"Студенты-биологи, которые проходили практику на острове Русском, случайно нашли два фрагмента скелета ихтиозавра — два фрагмента ребер. Предположительный возраст находки — 230-240 миллионов лет", — сообщил собеседник.
По его словам, сейчас находка доставлена в океанариум. Она находится в технических помещениях, где с фрагментами костей производят манипуляции для дальнейшей работы, — порода хрупкая, поэтому пока посетителям ее не показывают.
В океанариуме добавили, что сейчас идут переговоры со специалистами по древним рептилиям, чтобы они прибыли во Владивосток для изучения останков. После этого находка займет место в экспозиции Приморского океанариума.
"Это уже третья находка ихтиозавра на острове Русском", — добавили в океанариуме.
Художественное изображение птерозавра Quetzalcoatlus northropi - самого большого летающего животного, когда-либо жившего на Земле
8 декабря 2021, 11:58Наука
Ученые описали самое большое летающее существо в истории Земли
В 2020 году на острове Русском были найдены ископаемые останки ихтиозавра. Предварительно установлено, что эта особь жила около 247 миллионов лет назад. Открытие сделал один из участников образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье", семилетний мальчик — во время прогулки на острове Русском он нашел расколотую в результате тайфуна "Майсак" каменную плиту с отпечатками ребер и фрагментами костей.
Первый случай находки останков ихтиозавра на Русском был в 2014 году. Тогда нашли особь, у которой челюсти были приспособлены под размельчение моллюсков.
Ихтиозавры — отряд вымерших морских пресмыкающихся, имевших форму, схожую с формой рыб и дельфинов.
Эмбрион овирапторозавра малыш Инлян - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 19:00Наука
В Китае нашли уникальное яйцо динозавра
 
НаукаРусский (остров)ВладивостокОбществодинозаврыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала