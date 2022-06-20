https://ria.ru/20220620/koloniya-1796894808.html

Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына

Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына - РИА Новости, 20.06.2022

Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына

Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы республики, которую обвиняют в том, что она на протяжении пяти... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T22:10

2022-06-20T22:10

2022-06-20T22:10

происшествия

россия

дети

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы республики, которую обвиняют в том, что она на протяжении пяти лет истязала своего сына, ей грозит семь лет колонии, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, в период с 2016 по октябрь 2021 года жительница республики на почве неприязни систематически наносила побои сыну 2013 года рождения, используя для этого, в том числе, различные бытовые предметы, причиняя ему физические и психические страдания", - говорится в сообщении.Женщине предъявлено обвинение по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20220620/podrostki-1796889843.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, россия, дети, кабардино-балкарская республика (кбр)