https://ria.ru/20220620/koloniya-1796894808.html
Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына
Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына - РИА Новости, 20.06.2022
Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына
Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы республики, которую обвиняют в том, что она на протяжении пяти... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T22:10
2022-06-20T22:10
2022-06-20T22:10
происшествия
россия
дети
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы республики, которую обвиняют в том, что она на протяжении пяти лет истязала своего сына, ей грозит семь лет колонии, сообщает СУ СК РФ по региону."По версии следствия, в период с 2016 по октябрь 2021 года жительница республики на почве неприязни систематически наносила побои сыну 2013 года рождения, используя для этого, в том числе, различные бытовые предметы, причиняя ему физические и психические страдания", - говорится в сообщении.Женщине предъявлено обвинение по статье "Истязание заведомо несовершеннолетнего" УК РФ, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы."Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20220620/podrostki-1796889843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дети, кабардино-балкарская республика (кбр)
Женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за истязание сына
СК: женщине в Кабардино-Балкарии грозит семь лет колонии за издевательства над сыном