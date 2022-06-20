00:44 20.06.2022 (обновлено: 02:19 20.06.2022)
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы ВОВ
ФСБ опубликовала документы о зверствах латышских карателей в годы Великой Отечественной
© РИА Новости / Иван Шагин / Перейти в фотобанкЛатвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчиками. 1945 год
Латвийский город Елгава (Митава), разрушенный немецкими захватчиками. 1945 год. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Латышские каратели в годы Великой Отечественной войны добровольно и с охотой помогали гитлеровцам массово расстреливать и умерщвлять в "душегубках" ни в чем не повинных евреев из числа мирных граждан не только СССР, но и других стран — в том числе Франции, Польши, Германии, Австрии, Румынии, об этом свидетельствуют архивные документы, обнародованные ФСБ России.
Материалы опубликованы на сайте спецслужбы в преддверии 81-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.
Напоминание о пособниках нацистов
"Развязанная в странах Восточной Европы кампания по сносу памятников советским воинам-освободителям подтвердила печальный факт: нацистская идеология жива, и ее носители жаждут реванша. Результатом ползучей нацификации политических элит европейских государств стали запрет символов Победы в Великой Отечественной войне, уголовное преследование граждан за попытки отдать дань памяти тем, кто ценою своих жизней спас целые народы от уничтожения гитлеровской Германией и ее союзниками, а также оголтелая русофобия — современная форма нацизма, объявленная "мейнстримом" антироссийской политики", — констатируют в ФСБ.
Против потомков победителей выступают потомки нацистов — пособников военных преступников, страшные злодеяния которых в отношении мирного населения были признаны Международным военным трибуналом в Нюрнберге преступлениями против человечности, отмечают в спецслужбе. Одной из стран, активно возрождающих нацизм в течение трех последних десятилетий, стала Латвия, руководство которой чествует "ветеранов" Латышского легиона СС и других преступных вооруженных формирований коллаборационистов, ежегодно проводящих свои парады, и одновременно запрещает гражданам празднование 9 мая Дня Победы. Борясь против исторической правды, Сейм Латвийской Республики принял решение о сносе в срок до 15 ноября 2022 года памятника Освободителям Риги и других аналогичных монументов на территории страны.
"На фоне этих агрессивных нацистских проявлений будет уместно, опираясь на хранящиеся в Центральном архиве ФСБ России документы, напомнить, какого рода "героев" прославляют в качестве примера для подрастающего поколения в современных прибалтийских государствах", — подчеркивают в спецслужбе.
После оккупации Латвийской ССР войсками гитлеровской Германии местные коллаборационисты с охотой пошли на службу к немецким нацистам и приняли активное участие в "решении еврейского вопроса" — то есть в массовых убийствах евреев, сопряженных с грабежами, издевательствами и откровенным садизмом по отношению к жертвам. Первым подразделением латышских карателей-добровольцев стала "команда Арайса", начавшая свой путь с погрома рижских синагог. Командир подразделения Виктор Арайс за заслуги перед оккупантами в 1942 году получил звание штурмбанфюрера СС. Его подчиненные в общей сложности убили не менее 30 тысяч мирных жителей.
Во время и после войны были задержаны советскими органами госбезопасности 344 сотрудника "команды", преданные суду в СССР. Их главарь Арайс в 1979 году был приговорен в ФРГ к пожизненному заключению и умер в тюрьме. Другого известного зверствами соучастника преступлений "команды" Герберта Цукурса в 1965 году ликвидировали в Уругвае израильские спецслужбы.
Розыск по горячим следам военных преступников, виновных в совершении злодеяний против мирного населения, был одной из приоритетных задач органов советской военной контрразведки СМЕРШ, и он начался уже в условиях боевых действий по освобождению Прибалтики. Попавшие в плен каратели пытались всячески отрицать свою вину в чудовищных преступлениях, но под давлением неопровержимых улик (показаний сослуживцев и чудом оставшихся в живых свидетелей) были вынуждены давать признательные показания.
Отмечается, что одним из таких гитлеровских палачей, которому не удалось уйти от справедливого возмездия, был командир взвода пулеметной роты "команды Арайса" унтерштурмфюрер СС Таливалдис Озолс, фотокопия протокола допроса опубликована сейчас.
"Грудные дети также расстреливались..."
На допросе в СМЕРШе в декабре 1944 года Озолс признался, что в свое время добровольно поступил на службу в гитлеровскую полицию, а в марте 1942-го оказался в "команде Арайса". Озолс рассказал, как в апреле 1942 года со своим взводом пять или шесть раз выезжал в Бикерниекский лес в восточной части Риги, где участвовал в истреблении мирного населения, преимущественно евреев.
Массовое убийство в Бикерниекском лесу — совершенные в 1941—1944 годах немецкими оккупантами и их латышскими пособниками (основной исполнитель — "команда Арайса") массовые расстрелы, жертвами которых, по данным советской Чрезвычайной комиссии по расследованию нацистских преступлений, стали в общей сложности 46,5 тысячи мирных жителей, в том числе 12 тысяч евреев, специально доставленных для смертельной расправы на территорию Латвии из Австрии, Германии и Чехословакии.
По словам Озолса, при его участии в апреле 1942-го в лесу расстреляли не менее семи тысяч человек.
"На расстрел привозили стариков, женщин, подростков, и даже таких женщин, у которых были грудные дети", — говорил Озолс.
Людей привозили из Рижской тюрьмы, а также из гетто, где содержались исключительно евреи, пояснял он.
Как вспоминал Озолс, он со своим взводом рано утром приезжал в Бикерниекский лес и расставлял полицейских, чтобы люди, которых привозили на расстрел, не смогли убежать. Бывший каратель также признал, что его участие в истреблении мирного населения в Бикерниекском лесу "заключалось в том, что я как офицер своих полицейских посылал непосредственно к месту расстрела". Там они выгружали из машин обреченных, а потом сбрасывали тела в ямы и зарывали их землей.
Отмечается, что в мае 1942 года Озолс дважды принимал участие в казнях советских граждан в Бикерниекском лесу. Тогда там расстреляли 1,5 тысячи человек.
"Причем из них 300 советских граждан были привезены на расстрел из больницы для душевнобольных. Среди них были также старики, женщины и маленькие дети", — говорил Озолс.
Спустя месяц Озолс со своими подчиненными уже действовали в районе города Слонима на западе Белоруссии. По его словам, 30 июня 1942 года они доставили для расстрела свыше трех тысяч мирных граждан-евреев из слонимского гетто, "среди них было много женщин с грудными детьми".
"Грудные дети также расстреливались", — показал Озолс.
Позже в Слоним "прибыл латышский батальон шуцманов, который там занимался истреблением гражданского населения в течение целого месяца", рассказывал он.
К тому времени Озолс был уже в Минске. Там в течение июля 1942 года он "участвовал четыре или пять раз в истреблении мирного населения, было истреблено более чем десять тысяч человек".
"На расстрел мы брали народ из гетто в городе Минске, и это были евреи, а последняя партия, которая была нами доставлена к месту расстрела, были евреи, привезенные специально немцами из Австрии. В истреблении этих мирных граждан мои полицейские также принимали непосредственное участие", — признал Озолс.
По его словам, расстрелы шли за Минском, "приблизительно в четырех-пяти километрах на горе в лесу". Женщин с грудными детьми расстреливали и там.
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Минское гетто — созданное 20 июля 1941 года одно из самых крупных и страшных по условиям жизни заключенных в него людей еврейских гетто в Европе. На временно оккупированной территории СССР занимало второе место по количеству узников, после Львовского гетто. По оценкам историков, через Минское гетто прошло около 120 тысяч человек, из которых более 105 тысяч погибли от рук нацистов и их пособников.
А в августе 1942 года подразделение Озолса оказалось вновь на западе Белоруссии, где расстреляло около 600 жителей двух городов.
"Причем исполнение этих расстрелов было поручено лично мне, на что я получил по этому вопросу приказание от начальника Барановичского СД (гитлеровской службы безопасности. — Прим. ред.) унтерштурмфюрера Амелунг", — говорил Озолс.
Тогда они использовали новый метод.
"Разница заключалась в том, что если расстрелы предыдущих граждан осуществлялись таким образом, что человек перед расстрелом ставился на поверхность ямы, то в данном случае были вырыты ямы с таким расчетом, что с одной стороны был вырыт проход, через который люди, входя, попадали прямо на глубину вырытой ямы, а мои полицейские становились у края ямы на поверхности и стреляли мирных граждан таким путем", — вспоминал Озолс.
"Загоняли мы в яму людей через проход одновременно восемь-десять человек и, как правило, на каждого человека, которого расстреливали, наверху нами ставился один полицейский", — говорил он. Тех же несчастных, кто оставались еще живы, каратели не добивали выстрелами, а заживо закапывали.
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Круговорот "душегубок"
Сообщается, что для массового уничтожения мирных жителей гитлеровцы активно применяли автомашины-"душегубки", и подручные латыши им безотказно в этом помогали. Озолс признался, что в один из дней в самом начале августа 1942 года в белорусском городе Барановичи участвовал и в этих преступлениях.
"Нас было две команды, я со своей командой принимал арестованных, которые нам доставлялись со станции. Мы же стояли за городом недалеко от железнодорожного полотна. Прибывших к нам людей мы грузили в "душегубки" и отправляли к другой команде, которая от нас находилась примерно в двух километрах в лесу", — говорил Озолс.
По его словам, там людей в "душегубках" убивали, тела выбрасывались из машин, и они вновь приезжали к бригаде Озолса для погрузки следующей партии обреченных.
"Должен сказать, что когда со станции ко мне доставлялись мирные граждане для совершения над ними этих диких расправ, немцы из них производили отбор специалистов — слесарей, портных и других профессий. Последним говорилось, что они якобы будут на автомашинах отвезены в город, где будут использованы каждый по своей специальности, (другим) говорили, что их будто бы повезут на сельскохозяйственную работу", — вспоминал Озолс.
"Таким образом, люди, которых я грузил в "душегубку", надеялись, что им предоставлена будет работа. В "душегубку" я грузил в одну 80 человек, а в другую 60 человек", — добавлял он.
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О том, как использовались "душегубки" для казней узников минского гетто, рассказали на допросах и другие бывшие каратели, пойманные советскими органами госбезопасности.
"Сгоняемых партиями людей мы вталкивали в газовые автомобили-"душегубки", число которых было примерно пять. Я лично участвовал в выдворении из домов, а также вталкивал евреев в "душегубки". Газовые автомобили беспрерывно уходили после погрузки в лес и возвращались обратно за новыми партиями", — так рассказывал о событиях одного из дней в конце июля 1942 года участник "команды Арайса" Индрикс Круминьш.
По его словам, "внутри гетто творилась ужасная картина, евреев стреляли ради забавы, грабили". "В этот день операция производилась до захода солнца, и было умерщвлено приблизительно десять тысяч советских граждан. Умерщвленных увозили километров за 20 от Минска в лес, где закапывали в заранее заготовленные ямы размером два метра глубины, четыре ширины и около 30 метров длины", — вспоминал Круминьш.
Отмечается, что на следующий день все повторилось.
"Причем к 12 часам дня в этой части гетто почти все евреи были умерщвлены и увезены... После этого мы перешли во вторую часть гетто, расположенную здесь же через дорогу и начали делать то же, что и накануне. В этот день в "душегубках" было умерщвлено тоже около десяти тысяч человек", — говорил он.
Роженица, убитая газом
Круминьш также рассказал, как спустя год, в июле 1943-го, с группой карателей-латышей Михельсоном, Зельдисом и Дубровскисом выехали в деревню в нескольких десятков километрах от Минска для участия в облаве на партизан, которых в итоге не нашли. Тогда каратели "арестовали шесть партизанских семей, всех загнали в "душегубку".
"В это время из дому вышла беременная женщина, которая была накануне родов, и просила помощи. Под предлогом отвезти ее в больницу, женщину также посадили в "душегубку". Все эти советские граждане таким же способом были отравлены газом. После этого мы поехали в лес и в имеющуюся там яму закопали умерщвленных", — рассказал он.
Еще один латыш Альберт Конрадс, в свое время обучавшийся в Фюрстенбергской школе СД, вспоминал на допросе, что пробыл в Минске до сентября 1943 года, осуществляя задания германской службы безопасности "по карательной деятельности в Белоруссии". По его словам, примерно к ноябрю 1942 года в оккупированную столицу советской Белоруссии "стали прибывать евреи из Франции, Румынии, Польши, Германии, Австрии и других стран Европы".
"Их привозили целыми эшелонами. Среди них были женщины, дети и старики", — вспоминал Конрадс.
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"Лично я участвовал в посадке евреев из эшелона на грузовики, сопровождал их к месту нахождения газовой камеры и насильно загонял в кузов камеры", — признавался он.
По словам Конрадса, многие отказывались садиться в "душегубку", и тогда каратели применяли силу.
"Я действовал прикладом винтовки, а немцы били их специальными плетьми. Наполнив газовую камеру 50-60 человеками, среди которых были женщины, дети и старики, мы закрывали герметически дверь и пускали в действе мотор", — говорил он.
По его словам, спустя 10-15 минут несчастные люди умирали.
"Трупы их мы, при помощи специальной команды из арестованных, сбрасывали в заранее заготовленные рвы. Заполненные трупами рвы потом засыпали землей, а арестованные, привлеченные к этой работе, расстреливались", — показал Конрадс, добавив, что "это массовое уничтожение евреев продолжалось около двух месяцев, пока не наступили сильные морозы".
В опубликованных сейчас документах приводятся и другие детали, показывающие облик латышских карателей.
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Круминьш признал, что не брезговал грабежами квартир в Минске, из которых гитлеровцы с подручными выгоняли жителей.
"Я лично брал себе часы, золотые кольца, золотые деньги, которые впоследствии продавал, а деньги вместе с товарищами пропивал", — говорил он.
Точно так же поступал и Конрадс.
"Сгоняя евреев на казнь, я грабил их имущество. Брал костюмы, деньги, золото, часы и другие ценности, которые продавал, а вырученные деньги пропивал", — признавался он.
Также Конрадс рассказал о некоем Янсонсе из числа активных карателей, совершавших преступления в Белоруссии.
"В начале 1943 года Янсонс был арестован по поводу изнасилования одной немки и направлен в рижскую тюрьму. Вскоре был освобожден, работал в главном штабе СД в Риге в качестве переводчика с немецкого языка. Позднее снова был арестован по аналогичному делу", — вспоминал он.
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