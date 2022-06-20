https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796818273.html

Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами

Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами - РИА Новости, 20.06.2022

Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами

Россия не должна ограничивать себя в ответных мерах в попытке защитить национальные интересы, особенно, когда это касается вопроса калининградского транзита,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:21

2022-06-20T17:21

2022-06-20T18:29

вячеслав никонов

экономика

россия

литва

калининград

санкции в отношении россии

евросоюз

госдума рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия не должна ограничивать себя в ответных мерах в попытке защитить национальные интересы, особенно, когда это касается вопроса калининградского транзита, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав никонов, экономика, россия, литва, калининград, санкции в отношении россии, евросоюз, госдума рф