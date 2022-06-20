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Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами - РИА Новости, 20.06.2022
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Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами
Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами - РИА Новости, 20.06.2022
Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами
Россия не должна ограничивать себя в ответных мерах в попытке защитить национальные интересы, особенно, когда это касается вопроса калининградского транзита,... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T17:21
2022-06-20T18:29
вячеслав никонов
экономика
россия
литва
калининград
санкции в отношении россии
евросоюз
госдума рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия не должна ограничивать себя в ответных мерах в попытке защитить национальные интересы, особенно, когда это касается вопроса калининградского транзита, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
https://ria.ru/20220620/litva-1796791611.html
россия
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вячеслав никонов, экономика, россия, литва, калининград, санкции в отношении россии, евросоюз, госдума рф
17:21 20.06.2022 (обновлено: 18:29 20.06.2022)
 
Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами

Никонов: России не надо ограничивать себя в средствах для защиты интересов по Калининграду

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной думы Вячеслав Никонов
Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия не должна ограничивать себя в ответных мерах в попытке защитить национальные интересы, особенно, когда это касается вопроса калининградского транзита, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
"Россия не должна себя ограничивать никак в выборе средств для защиты своих национальных интересов в таком остром вопросе, как калининградский транзит", - написал политик в Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 16:19
МИД Литвы заявил, что лишь исполняет санкции Евросоюза против России
 
Вячеслав НиконовЭкономикаРоссияЛитваКалининградСанкции в отношении РоссииЕвросоюзГосдума РФ
 
 
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