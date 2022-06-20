17:21 20.06.2022 (обновлено: 18:29 20.06.2022)
Депутат призвал защищать интересы России в Калининграде любыми средствами
Никонов: России не надо ограничивать себя в средствах для защиты интересов по Калининграду
Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия не должна ограничивать себя в ответных мерах в попытке защитить национальные интересы, особенно, когда это касается вопроса калининградского транзита, заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
"Россия не должна себя ограничивать никак в выборе средств для защиты своих национальных интересов в таком остром вопросе, как калининградский транзит", - написал политик в Telegram-канале.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа. Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов в понедельник заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.