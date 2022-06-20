https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796752553.html

Алиханов рассказал, когда запустят транзит по новому маршруту

Алиханов рассказал, когда запустят транзит по новому маршруту - РИА Новости, 20.06.2022

Алиханов рассказал, когда запустят транзит по новому маршруту

Новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга - Балтийск в течение недели, сообщил калининградский губернатор... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T14:16

2022-06-20T14:16

2022-06-20T14:39

экономика

калининградская область

россия

антон алиханов

литва

усть-луга

евросоюз

совет федерации рф

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга - Балтийск в течение недели, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Губернатор области Антон Алиханов ранее заявил, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Новые суда для товаров, попавших под запрет транзита через Литву, выйдут на линию Усть-Луга - Балтийск в течение недели", - сообщил Алиханов.Ранее калининградские власти сообщили, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учётом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.В МИД РФ в понедельник заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные, подобные меры нарушают международные обязательства Вильнюса.

https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796676040.html

калининградская область

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литва

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экономика, калининградская область, россия, антон алиханов, литва, усть-луга, евросоюз, совет федерации рф, нато