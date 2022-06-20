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Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой - РИА Новости, 20.06.2022
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Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой - РИА Новости, 20.06.2022
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой
Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:03
2022-06-20T12:19
калининград
калининградская область
литва
евросоюз
совет федерации рф
нато
антон алиханов
андрей климов
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно везти все, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Мы работаем над решением ситуации совместно с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, вопрос в количестве паромов", - сказал Лысков.Ранее он сообщил, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
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калининград, калининградская область, литва, евросоюз, совет федерации рф, нато, антон алиханов, андрей климов, экономика
12:03 20.06.2022 (обновлено: 12:19 20.06.2022)
 
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой

Калининградские власти заверили, что в области не будет дефицита потребительских товаров

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПогрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде
Погрузка контейнеров в морском порту Калининград имени Н.С. Хазова в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Погрузка контейнеров в морском порту "Калининград имени Н.С. Хазова" в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно везти все, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
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"Мы работаем над решением ситуации совместно с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, вопрос в количестве паромов", - сказал Лысков.
Ранее он сообщил, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
 
КалининградКалининградская областьЛитваЕвросоюзСовет Федерации РФНАТОАнтон АлихановАндрей КлимовЭкономика
 
 
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