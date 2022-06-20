https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796702059.html
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой - РИА Новости, 20.06.2022
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой
Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T12:03
2022-06-20T12:03
2022-06-20T12:19
калининград
калининградская область
литва
евросоюз
совет федерации рф
нато
антон алиханов
андрей климов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796697894_0:129:3412:2048_1920x0_80_0_0_aa6d9359fe5c2ceef59af718701e1dd2.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно везти все, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Мы работаем над решением ситуации совместно с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, вопрос в количестве паромов", - сказал Лысков.Ранее он сообщил, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796683368.html
калининград
калининградская область
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796697894_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_d45e30a7f15ac334755b694823e6a3ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, калининградская область, литва, евросоюз, совет федерации рф, нато, антон алиханов, андрей климов, экономика
12:03 20.06.2022 (обновлено: 12:19 20.06.2022)
Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой
Калининградские власти заверили, что в области не будет дефицита потребительских товаров
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно везти все, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС
. Губернатор области Антон Алиханов
заявлял, что паромный комплекс Калининградской области
справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву
. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
"Мы работаем над решением ситуации совместно с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, вопрос в количестве паромов", - сказал Лысков.
Ранее он сообщил, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.
Глава комиссии Совфеда
по защите суверенитета Андрей Климов
заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда
, или у России
будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО
руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.