https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796702059.html

Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой

Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой - РИА Новости, 20.06.2022

Власти Калининграда заявили, что работают над решением ситуации с блокадой

Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:03

2022-06-20T12:03

2022-06-20T12:19

калининград

калининградская область

литва

евросоюз

совет федерации рф

нато

антон алиханов

андрей климов

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Калининградские власти после решения Литвы запретить железнодорожный транзит товаров из санкционного списка работают над решением ситуации с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно везти все, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа."Мы работаем над решением ситуации совместно с федеральным центром, дефицита потребительских товаров не будет, паромами можно привезти все, вопрос в количестве паромов", - сказал Лысков.Ранее он сообщил, что товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.Глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, или у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/ekonomika-1796683368.html

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калининград, калининградская область, литва, евросоюз, совет федерации рф, нато, антон алиханов, андрей климов, экономика