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В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита - РИА Новости, 20.06.2022
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В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита
В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита - РИА Новости, 20.06.2022
В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита
Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T10:51
2022-06-20T13:28
экономика
россия
калининградская область
калининград
антон алиханов
андрей климов
литва
евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами в свете решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, иначе у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
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экономика, россия, калининградская область, калининград, антон алиханов, андрей климов, литва, евросоюз, совет федерации рф, нато
10:51 20.06.2022 (обновлено: 13:28 20.06.2022)
 
В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита

Глава пресс-службы Лысков: попавшие под запрет транзита через Литву товары пойдут по воде

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкПаром "Маршал Рокоссовский" в акватории Балтийского моря
Паром Маршал Рокоссовский в акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Паром "Маршал Рокоссовский" в акватории Балтийского моря. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

"Запрещено все, что в санкционном списке. Мы будем перераспределять цепочки по этим товарам с учетом паромов и в целом водного пути доставки", — сказал Лысков.

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами в свете решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, иначе у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.
Калининград - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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ЭкономикаРоссияКалининградская областьКалининградАнтон АлихановАндрей КлимовЛитваЕвросоюзСовет Федерации РФНАТО
 
 
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