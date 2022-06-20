https://ria.ru/20220620/kaliningrad-1796677138.html

В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита

В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита - РИА Новости, 20.06.2022

В Калининградской области рассказали, как будут обходить запрет транзита

Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T10:51

2022-06-20T10:51

2022-06-20T13:28

экономика

россия

калининградская область

калининград

антон алиханов

андрей климов

литва

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Товары из санкционного списка, попавшие под запрет транзита через Литву, доставят водным путем, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами в свете решения Вильнюса. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Глава комиссии Совета Федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что Евросоюзу нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, иначе у России будут развязаны руки для решения вопроса транзита любыми способами. По его словам, НАТО руками Литвы начинает блокаду российского региона, это прямая агрессия против России, вынуждающая прибегнуть к самозащите.

https://ria.ru/20220620/nato-1796640422.html

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экономика, россия, калининградская область, калининград, антон алиханов, андрей климов, литва, евросоюз, совет федерации рф, нато