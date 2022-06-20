https://ria.ru/20220620/kalibr-1796701021.html

Запорожские власти заявили об уничтожении "Калибрами" 57 офицеров ВСУ

Запорожские власти заявили об уничтожении "Калибрами" 57 офицеров ВСУ - РИА Новости, 20.06.2022

Запорожские власти заявили об уничтожении "Калибрами" 57 офицеров ВСУ

В результате удара ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области уничтожено, по уточненным данным, РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T12:01

2022-06-20T12:01

2022-06-20T15:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости. В результате удара ракетами "Калибр" по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области уничтожено, по уточненным данным, 57 украинских офицеров, в том числе отвечающих за Запорожское направление, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.В воскресенье в Минобороны России сообщили, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск "Александрия". Отмечалось, что в результате удара уничтожено свыше 50 украинских генералов и офицеров."В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри. По уточненным данным, "откалибровали" 57 человек, по крайней мере на данный момент известно о 57 офицерах высшего звена — генералы, несколько полковников, подполковников и так далее", — сказал Рогов в эфире "Соловьев Live".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220619/vsu-1796608604.html

https://ria.ru/20220619/minoborony-1796565454.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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