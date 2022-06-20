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Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова - РИА Новости, 20.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220620/gripp-1796641065.html
Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова
Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова - РИА Новости, 20.06.2022
Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова
Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поэтому всем необходимо привиться от него, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T03:20
2022-06-20T03:20
петербургский международный экономический форум — 2022
анна попова
общество
россия
санкт-петербург
здоровье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поэтому всем необходимо привиться от него, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что в этом году планируется привить от гриппа не менее 60% населения России.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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анна попова, общество, россия, санкт-петербург, здоровье
03:20 20.06.2022
 
Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Попова: следующий сезон гриппа может оказаться более активным

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поэтому всем необходимо привиться от него, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться", — сказала Попова.

Она отметила, что в этом году планируется привить от гриппа не менее 60% населения России.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова дает интервью на стенде РИА на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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