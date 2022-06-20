https://ria.ru/20220620/gripp-1796641065.html

Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова

Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова - РИА Новости, 20.06.2022

Следующий сезон гриппа может оказаться более активным, заявила Попова

Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поэтому всем необходимо привиться от него, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T03:20

2022-06-20T03:20

2022-06-20T03:20

петербургский международный экономический форум — 2022

анна попова

общество

россия

санкт-петербург

здоровье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Следующий сезон гриппа может быть более активным, чем прежний, поэтому всем необходимо привиться от него, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что в этом году планируется привить от гриппа не менее 60% населения России.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/schit-1796015848.html

россия

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2022

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анна попова, общество, россия, санкт-петербург, здоровье