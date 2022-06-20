https://ria.ru/20220620/finlyandiya-1796820460.html

"Интурист": в Финляндию поедут только самостоятельные туристы из России

"Интурист": в Финляндию поедут только самостоятельные туристы из России - РИА Новости, 20.06.2022

"Интурист": в Финляндию поедут только самостоятельные туристы из России

Финляндия будет востребована пока только у самостоятельных туристов из России, а также у тех, кто планирует отправиться через нее в другие страны Европы и США,... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T17:31

2022-06-20T17:31

2022-06-20T17:40

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Финляндия будет востребована пока только у самостоятельных туристов из России, а также у тех, кто планирует отправиться через нее в другие страны Европы и США, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист".Ранее в понедельник финское МВД сообщило, что Финляндия не будет продлевать коронавирусные ограничения на перемещение граждан через границу с 30 июня, граница вновь будет открыта для российских туристов."Сейчас практически никто из турагентов не предлагает туристам туры в недружественные страны, так как путешественники могут столкнуться с проблемами с получением шенгенских виз или соответствующим отношением со стороны местного населения. Поэтому Финляндия пока будет востребована только у самостоятельных туристов, а также у тех, кому необходимо выехать через Финляндию с личными целями в другие страны Европы и США", - рассказали в пресс-службе "Интуриста".В туроператоре уточнили, что пока пакетные и автобусные туры ставить в Финляндию не планируют. Одна из причин - отсутствие авиасообщения. "В Финляндию пока, как мы понимаем, можно добраться только на автобусах. Но, возможно, что туры туда, и в том числе трансферы, начнут предлагать компании из Санкт-Петербурга", - добавили в "Интуристе"."Не будем забывать, что сейчас подход к получению шенгенских виз более формализован, нежели ранее. Финляндия также отменила поезд "Аллегро", который курсировал между Петербургом и Хельсинки. У нас есть и еще одна проблема - наличный оборот евро, который сейчас практически равен нулю, и не так много россиян имеют иностранные карты. Эта страна может быть интересна для приграничного шопинга, но пока рекомендовал бы понаблюдать за ситуацией и не спешить", - сказал гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) напомнили, что, согласно распоряжению правительства РФ № 763-р, с 30 марта 2020 года движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России для граждан страны ограничено. В ассоциации добавили, что ограничения по сухопутным границам снимались отдельными решениями правительства для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию, Белоруссию, однако стран ЕС до сих пор в этом списке не было."Между Россией и Финляндией в настоящее время нет прямого авиа- и железнодорожного сообщения. Добираться до Хельсинки из Москвы придется через Стамбул. Перелет с пересадкой займет не менее 10 часов и обойдется от 68 тысяч рублей на одного в одну сторону", - говорится в сообщении АТОР. Там также уточнили, что Финляндия выдает в России визы под деловые поездки или тем заявителям, у которых ранее был финский многократный шенген сроком не менее двух лет.

https://ria.ru/20220620/finlyandiya-1796780739.html

https://ria.ru/20220620/turizm-1796778303.html

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новости - туризм, финляндия, европа, санкт-петербург, интурист, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), евросоюз