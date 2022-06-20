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Глава Ульяновской области заявил о создании фестиваля имени Ивана Гончарова - РИА Новости, 20.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220620/festival-1796748630.html
Глава Ульяновской области заявил о создании фестиваля имени Ивана Гончарова
Глава Ульяновской области заявил о создании фестиваля имени Ивана Гончарова - РИА Новости, 20.06.2022
Глава Ульяновской области заявил о создании фестиваля имени Ивана Гончарова
Губернатор Ульяновской области заявил о намерении проводить в регионе фестиваль имени Ивана Гончарова, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T13:58
2022-06-20T13:58
ульяновская область
иван гончаров
алексей русских
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УЛЬЯНОВСК, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области заявил о намерении проводить в регионе фестиваль имени Ивана Гончарова, сообщает пресс-служба областного правительства.Глава региона Алексей Русских принял участие в торжественной церемонии награждения молодых работников культуры – победителей конкурса "Обломовское яблоко - 2022", которая состоялась в парке "Винновская роща" на традиционном всероссийском Гончаровском празднике в рамках недели национального проекта "Культура". В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения классика русской литературы – автора романов "Обломов" и "Обрыв", уроженца Симбирска и земляка нынешних ульяновцев Ивана Гончарова."Считаю, что в юбилейный год было бы символично начать работу над созданием фестиваля имени Ивана Александровича. Это может стать главным литературным событием не только для участников мероприятия, но и для жителей, гостей города, а также представителей регионов, которые входят в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Объединение этих городов на такой площадке в будущем может превратиться в главный туристический бренд региона", - подчеркнул Алексей Русских.В нынешнем году на конкурс "Обломовское яблоко" было подано 22 заявки от молодых специалистов учреждений культуры. Обладателем Гран-при стал заведующий отделом маркетинга Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова Сергей Кольцов. Дипломом I степени награждена заместитель директора по основной деятельности Централизованной библиотечной системы города Димитровграда Ольга Котлобай. Диплома II степени удостоен артист Ульяновского драматического театра имени Гончарова Александр Лебедев. Обладателем диплома III степени стала заведующая отделом культурно-массовой работы дворца культуры "Руслан" Екатерина Воробьева, говорится в сообщении.После церемонии награждения глава региона встретился с творческой молодежью Ульяновской области, чтобы обсудить перспективы развития волонтерского движения, повышение туристической привлекательности региона, развитие культурного наследия и народного искусства.Всего в рамках 44-го всероссийского Гончаровского праздника в парке "Винновская роща" работало порядка тридцати образовательных, выставочных, театральных, музыкальных, поэтических и игровых площадок от учреждений культуры региона. С концертной программой выступил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" с участием солиста Государственного академического Большого театра России Ильи Селиванова, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220609/universiada-1794307367.html
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иван гончаров, алексей русских
13:58 20.06.2022
 

Глава Ульяновской области заявил о создании фестиваля имени Ивана Гончарова

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области заявил о намерении проводить в регионе фестиваль имени Ивана Гончарова, сообщает пресс-служба областного правительства.
Глава региона Алексей Русских принял участие в торжественной церемонии награждения молодых работников культуры – победителей конкурса "Обломовское яблоко - 2022", которая состоялась в парке "Винновская роща" на традиционном всероссийском Гончаровском празднике в рамках недели национального проекта "Культура". В этом году исполнилось 210 лет со дня рождения классика русской литературы – автора романов "Обломов" и "Обрыв", уроженца Симбирска и земляка нынешних ульяновцев Ивана Гончарова.
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"Считаю, что в юбилейный год было бы символично начать работу над созданием фестиваля имени Ивана Александровича. Это может стать главным литературным событием не только для участников мероприятия, но и для жителей, гостей города, а также представителей регионов, которые входят в сеть творческих городов ЮНЕСКО. Объединение этих городов на такой площадке в будущем может превратиться в главный туристический бренд региона", - подчеркнул Алексей Русских.
В нынешнем году на конкурс "Обломовское яблоко" было подано 22 заявки от молодых специалистов учреждений культуры. Обладателем Гран-при стал заведующий отделом маркетинга Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова Сергей Кольцов. Дипломом I степени награждена заместитель директора по основной деятельности Централизованной библиотечной системы города Димитровграда Ольга Котлобай. Диплома II степени удостоен артист Ульяновского драматического театра имени Гончарова Александр Лебедев. Обладателем диплома III степени стала заведующая отделом культурно-массовой работы дворца культуры "Руслан" Екатерина Воробьева, говорится в сообщении.
После церемонии награждения глава региона встретился с творческой молодежью Ульяновской области, чтобы обсудить перспективы развития волонтерского движения, повышение туристической привлекательности региона, развитие культурного наследия и народного искусства.
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Всего в рамках 44-го всероссийского Гончаровского праздника в парке "Винновская роща" работало порядка тридцати образовательных, выставочных, театральных, музыкальных, поэтических и игровых площадок от учреждений культуры региона. С концертной программой выступил Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" с участием солиста Государственного академического Большого театра России Ильи Селиванова, говорится в сообщении.
 
Ульяновская областьИван ГончаровАлексей Русских
 
 
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